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▲陶喆唱到〈愛是個什麼東西〉時，狂飆13秒高音。（圖／記者李政龍攝）

陶喆睽違10年，在本周末帶著「𝐒𝐨𝐮𝐥 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐈𝐈演唱會」回歸小巨蛋，今日也帶來多首經典歌曲，包括〈流沙〉、〈小鎮姑娘〉、〈黑色柳丁〉等，但沒想到唱到〈愛我還是他〉的時候，現場麥克風突然沒聲音，陶喆看起來有些慌張，不斷對著工作人員比著麥克風，緊急中間喊停，還一度不斷對著麥克風告白：「我愛你」，也對著台下的歌迷說，「剛剛發生的事當作沒發生喔！」儘管一度發生事故，但台下歌迷反應依舊熱烈歡呼陶喆唱完〈討厭紅樓夢〉之後不斷喘氣，並開玩笑說，「這也是我自己自找的，為什麼那時候不安排舞者、不多換點衣服，這就是我的抉擇」，接著透露下一首也是抉擇的歌曲，原來是經典歌曲〈愛我還是他〉，但沒想到才開唱沒幾句，麥克風突然沒聲音，他嚇得緊急喊卡，表示「這證明不是假唱！再來一次，全場說不好意思，這是麥克風做抉擇，說你別唱這首歌。」接著對麥克風示愛：「我愛你！」並親吻麥克風，像是把麥克風當作戀人一般。不過除了麥克風意外，陶喆今天一樣唱好唱滿，帶給歌迷最精采的表演，在長達3小時的演出裡全場來回跑動、獻唱了〈普通朋友〉、〈流沙〉、〈鬼〉、〈寂寞的季節〉、〈天天〉、〈普通朋友〉等，他唱到〈愛是個什麼東西〉時，最後一句歌詞「寬容」更展現唱功，飆唱了長達13秒高音，讓現場歡呼不斷。