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▲曾自強透露曾帶林郁婷「震撼教育」。（圖／TVBS提供）

▲林郁婷在節目中挑戰趣味拳擊機，迅速一拳取勝。（圖／TVBS提供）

奧運拳擊金牌得主林郁婷近日攜手教練曾自強，一同登上《TVBS看板人物》接受主持人方念華專訪，節目一開始，只見林郁婷輕鬆揹著教練進場，展現兩人獨有傳統。她解釋這個「揹教練」舉動，起因於11年前世青賽頒獎典禮上，「我想藉此讓大家知道，身後有一個很重要的人一直在支持我。」話語中流露出兩人深厚的師徒情誼，而林郁婷也幽默補充，「但只有得冠軍的時候才會揹！」致力為拳擊運動發聲、滿懷熱情的曾自強透露，只要有機會，他就會積極走訪各地，而同時為培養林郁婷的競爭力，曾自強也會帶她到不同學校「震撼教育」，透過觀察其他選手的表現，林郁婷也能在過程中不斷磨練自己，一路上兩人建立起亦師亦友的最佳默契，林郁婷也感性補充，「如果不是曾教練，我就不打了！」這番話讓主持人方念華深受感動，稱讚道「你們帶給我們太多的生命激勵，早已超越金牌的意義！」此外在節目中，林郁婷還首次挑戰趣味拳擊機PK，與兩位大力士代表一較高下，只見她手戴金色拳擊手套，在眾所矚目之下迅速一拳取勝，引發全場驚呼聲不斷，而她迅雷不及掩耳的出拳速度，也令主持人方念華及兩位挑戰者大開眼界，林郁婷笑著補充道「拳擊選手出拳的速度都很快，不能讓對手看出破綻。」不禁佩服運動員背後所付出的辛苦磨練。