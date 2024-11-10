我是廣告 請繼續往下閱讀

▲YOASOBI巡演檔期出爐。（圖／X YOASOBI_staff）

日本雙人音樂組合YOASOBI，日前宣布要在2025年的2月8日、2月9日來台攻蛋，讓粉絲又驚又喜，由於這次演唱會實施實名制，也讓許多粉絲大讚無需搶票，而今（10）日稍早，YOASOBI官方釋出明年7月份開始巡演的檔期，密密麻麻要在日本唱滿40場，緊湊的行程讓不少網友相當心疼：「這喉嚨會爆掉吧？」依據YOASOBI官方社群今天發布的動態，他們將在明年7月開始舉行為期3個月的日本境內巡演，「第一場巡演舉行！從2025年7月開始，我們將在日本各地展開這場旅行！有很多城市都是我們第一次去，我們盡力會保持輕鬆一點，希望各個地區的人可以來見我們，順便請告訴我們一些當地的建議，另外粉絲俱樂部將在11月13日星期三起發售門票！別忘了！」官方更釋出了一張各地演唱會日期列表，其中沖繩、北海道、靜岡、石川、熊本等地都有安排，不過時間卻十分緊湊，從7月13日至11月30日，為期141天，就要唱完整整40場演唱會，甚至在靜岡要5天就唱完4場，接著趕去新瀉，再唱4場，讓不少歌迷十分訝異：「這喉嚨會爆掉吧？」不過許多日本歌迷依舊相當高興，喊道：「終於要來我家了」、「已經準備好搶預售票了」、「居然有沖繩！」另外，先前有不少粉絲哀嚎沒有抽到YOASOBI來台開唱的購票資格，看到這次日本巡演場次如此多，也紛紛表示：「台灣抽不到那去看日本的好了！」更嗨喊要旅行社業者推出相關旅遊行程，搞不好可以大賺一筆。