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▲銀赫（左）自爆昨（9）日唱跳時因為動作太大，褲子竟當場破掉，讓他直呼：「糗翻了！」（圖／藝尚提供）

韓國人氣男團SUPER JUNIOR子團D&E，連續兩天在林口體育館舉辦「2024SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE」台北演唱會，由於首日應援發生小小失誤，兩人唱完3首歌後在台上提醒粉絲：「希望今天應援沒有事故！」讓歌迷調皮回應：「今天沒有應援。」沒想到兩人當場在台上反擊：「演唱會結束了！」差點就真的只唱3首歌就下台。在今（10）日演唱會上，銀赫和東海兩人提起前一天粉絲準備的驚喜應援失敗，銀赫對此終於做出回應：「昨天有趣地結束了，雖然有點小事故，但今天已經整理好囉！」東海也表示：「希望大家在做應援的時候，考慮一下我們的知識水平。」還強調：「不要打亂流程。」沒想到粉絲竟大聲回應：「今天沒有應援！」讓兩人當場傻眼，銀赫更故作傲嬌地表態：「那我們也沒有新專輯的歌曲。」東海更直接宣布：「演唱會結束了！」才唱3首歌就要喊卡，讓粉絲哭笑不得，眼見現場6000名粉絲不為所動，銀赫才趕緊安太座說道：「我們真的走了怎麼辦？太酷了吧！」而銀赫在和粉絲互動時，也偷偷自爆前一天在唱到〈Oppa, Oppa〉時，因為蹲下動作太大，褲子當場破了個大洞，讓他直呼：「糗翻了！」不過隨即表示今天換了件彈性很好的褲子，怎麼動都不會破，讓歌迷笑翻，另外東海也不忘置入廣告，表示代言的超商飯糰因為他們而大賣，希望粉絲多多捧場，逗趣互動讓粉絲留下難忘回憶，東海與銀赫也預告將在Super Junior成軍20週年時，帶來更盛大的演出，並開玩笑希望粉絲能寫信給SM娛樂，要求公司出資讓他們實現無人機應援。結束兩天台北場後，預計週一離台，班機不公開。