我是廣告 請繼續往下閱讀

日本武士隊對2024年世界棒球12強賽志在必得，今日於對戰捷克隊的交流賽中，他們以9：0獲勝，投打表現都無懈可擊，也將捷克隊主帥Pavel Chadim讚不絕口，他在賽後記者會上戴上了「日之丸頭巾」，直言自己是日本隊球迷，希望對方獲得冠軍。這場比賽在愛知縣的名古屋市舉行，日本隊陣中來自阪神虎隊的選手森下翔太首次擔任國家隊第四棒，在首局就擊出左外野2分打點全壘打，為日本隊首開紀錄。隨後在第7局和第8局，日本隊進一步擴大優勢，特別是在8局下靠著辰己涼介的安打，單局一口氣灌進6分底定優勢。投手方面，日本隊以早川隆久為首的7位投手共同努力，共飆出17次三振，成功完封對手。捷克隊總教練Chadim賽後向日本隊送上祝福，他戴上了印有「日之丸」圖案、並寫著「日本」二字頭巾，表示自己希望日本隊在即將到來的12強賽事中奪得世界冠軍，並稱「我們也是日本球迷」，直言能和日本交手的經驗非常寶貴。賽後，日本隊監督井端弘和表示，這兩場交流賽的勝利為球隊提供了寶貴的調整機會，並強調接下來的比賽才是真正的考驗。對於首局的得分，井端稱森下的2分彈非常關鍵，而五十幡亮汰 的速度在第7局的表現也相當突出。他說，球隊在接下來的正式比賽中將會繼續努力，希望能夠帶領28名球員攜手奪冠。當談到12強賽的目標時，井端弘和表達了對奪得世界冠軍的強烈渴望。他表示，希望能夠帶領球隊奪下世界第一的位置，並強調球隊很需要來自所有球迷的支持，呼籲大家在接下來的比賽中多多為國家隊加油和應援，因為球隊在比賽中很需要這種精神力量來推動他們前進。