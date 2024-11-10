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▲多明尼加打擊火力猛，熱身賽對上他們先發的中信兄弟投手余謙直言對方「每一棒」都像魔鷹。（圖／中華棒協提供）

世界12強棒球錦標賽的B組預賽開打前，今（11）日在桃園棒球場、天母棒球場兩地舉辦官辦熱身賽，中信兄弟在桃園交手中南美勁旅多明尼加，此役派出余謙先發應戰，他前2局無失分，但在3局遭到多明尼加隊強打Pedro Gonzalez狙擊，失掉3分，在5局下退場休息，終場多明尼加在熱身賽首戰以6：2擊敗兄弟。賽後余謙也分享對戰經驗給中華隊投手參考，直言「他們！」余謙如此說道直呼對方根本1-9棒都是「魔鷹級的打者」，揮棒都十分豪邁，擊球力道很猛。而談到自己是否有印象較為深刻的打者，他直言，準備擊球的Timing很特別，「所以我就是把我自己的投球節奏再放久一點。去破壞他的準備」，不過可惜他未能記得該名打者背號。余謙今天先發4又1/3局丟掉4分吞敗，賽後他提醒中華隊，表示多明尼加「，揮棒速度比台灣打者要快，力量很強。」