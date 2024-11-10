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美國前總統川普在今年總統大選勝出，美國即將迎來「川普2.0」執政，由於川普在第一任期曾與前總統蔡英文通話，如今是否和現任總統賴清德有通話或見面安排格外引發各界關注。對此美媒《CNN》也引述前川普政府官員表示，直到明年1月川普正式上任前，仍有可能與台灣領導人通話。川普明年一月將返回白宮執政，我國總統賴清德第一時間指示駐美代表處發函祝賀，我國駐美代表俞大㵢也和川普任職期間擔任國安顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien），以及共和黨籍眾議員史都華（Chris Stewart）在餐會期間，拜託他們將賴清德總統的正式賀函轉交給川普，祝賀他當選美國第47任總統。儘管外媒《彭博社》報導總統賴清德試圖致電川普，但總統府已於7日否認，表示並無通話安排，相關報導與事實並不相符；《CNN》則引述川普前政府官員所言，認為直到明年一月上任為止，川普都還有機會和賴清德談話、通電。美國在台協會（AIT）前處長包道格（Douglas Paal）則指出，台灣目前應該關注的是美國內部輿論與華府對台共識間的落差，隨著川普對內政與外交政策的優先次序不定，這可能使台美關係面臨新的挑戰，他也指出雖然前國安顧問波頓（John Bolton）曾表示川普對台灣關注有限，但白宮內部的親台立場依然強勢。