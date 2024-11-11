世界12強棒球錦標賽B組預賽，將在11月13日至11月18日盛大開賽，正賽開打前，包含中華隊、韓國、古巴與多明尼加等4隊，在10日、11日連續2天舉辦官辦熱身賽。中華隊昨（10）日首戰樂天桃猿，靠著曾頌恩、林家正接連開轟，以9：4取勝，今（11）日將再戰中信兄弟，持續為12強賽準備至最佳狀態。《NOWnews》為各位讀者整理完整的賽程、直播資訊。
📌「2024 世界12強棒球錦標賽官辦熱身賽」完整賽程
⚾️11月10日（日）：
12:30 中信兄弟2：6多明尼加 @樂天桃園棒球場
12:30 合作金庫10：7古巴 @天母棒球場
18:30 樂天桃猿4：9中華隊 @樂天桃園棒球場
18:30 味全龍5：1韓國 @天母棒球場
⚾️11月11日（一）：
12:30 全越運動對戰多明尼加 @天母棒球場
18:30 中信兄弟對戰中華隊 @樂天桃園棒球場
18:30 味全龍隊戰古巴 @天母棒球場
📌「2024 世界12強棒球錦標賽官辦熱身賽」轉播資訊
電視轉播：緯來體育台、中華電信MOD愛爾達體育台
線上直播：愛爾達、Hami Video、Line Today
📌2024年世界棒球12強賽預賽賽制＆分組：
參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「單循環賽」，各組的前兩名進入「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。
A組：墨西哥哈利斯科騎馬師球場、墨西哥聖塔特雷西塔球場
比賽時間：11/9～11/14（台灣時間11/10～11/15）
參賽隊伍：墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬
B組：日本名古屋巨蛋、台灣台北大巨蛋、台灣台北天母棒球場
比賽時間：11/13～11/18
參賽隊伍：日本、中華台北、韓國、多明尼加、澳洲、古巴
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📌「2024 世界12強棒球錦標賽官辦熱身賽」完整賽程
⚾️11月10日（日）：
12:30 中信兄弟2：6多明尼加 @樂天桃園棒球場
12:30 合作金庫10：7古巴 @天母棒球場
18:30 樂天桃猿4：9中華隊 @樂天桃園棒球場
18:30 味全龍5：1韓國 @天母棒球場
⚾️11月11日（一）：
12:30 全越運動對戰多明尼加 @天母棒球場
18:30 中信兄弟對戰中華隊 @樂天桃園棒球場
18:30 味全龍隊戰古巴 @天母棒球場
📌「2024 世界12強棒球錦標賽官辦熱身賽」轉播資訊
電視轉播：緯來體育台、中華電信MOD愛爾達體育台
線上直播：愛爾達、Hami Video、Line Today
📌2024年世界棒球12強賽預賽賽制＆分組：
參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「單循環賽」，各組的前兩名進入「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。
A組：墨西哥哈利斯科騎馬師球場、墨西哥聖塔特雷西塔球場
比賽時間：11/9～11/14（台灣時間11/10～11/15）
參賽隊伍：墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬
B組：日本名古屋巨蛋、台灣台北大巨蛋、台灣台北天母棒球場
比賽時間：11/13～11/18
參賽隊伍：日本、中華台北、韓國、多明尼加、澳洲、古巴