世界12強棒球錦標賽B組預賽，將在11月13日至11月18日盛大開賽，正賽開打前，包含中華隊、韓國、古巴與多明尼加等4隊，在10日、11日連續2天舉辦官辦熱身賽。中華隊昨（10）日首戰樂天桃猿，靠著曾頌恩、林家正接連開轟，以9：4取勝，今（11）日將再戰中信兄弟，持續為12強賽準備至最佳狀態。《NOWnews》為各位讀者整理完整的賽程、直播資訊。

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📌「2024 世界12強棒球錦標賽官辦熱身賽」完整賽程

⚾️11月10日（日）：

12:30 中信兄弟2：6多明尼加 @樂天桃園棒球場

12:30 合作金庫10：7古巴 @天母棒球場

18:30 樂天桃猿4：9中華隊 @樂天桃園棒球場

18:30 味全龍5：1韓國 @天母棒球場


⚾️11月11日（一）：

12:30 全越運動對戰多明尼加 @天母棒球場

18:30 中信兄弟對戰中華隊 @樂天桃園棒球場

18:30 味全龍隊戰古巴 @天母棒球場


▲中華隊左外野手曾頌恩，在首場官辦熱身賽，面對樂天桃猿的比賽6局下，敲出帶有超前分的全壘打，帶起團隊進攻氣勢。（圖／中華棒協提供）
▲中華隊左外野手曾頌恩，在首場官辦熱身賽，面對樂天桃猿的比賽6局下，敲出帶有超前分的全壘打，帶起團隊進攻氣勢。（圖／中華棒協提供）
📌「2024 世界12強棒球錦標賽官辦熱身賽」轉播資訊

電視轉播：緯來體育台、中華電信MOD愛爾達體育台

線上直播：愛爾達Hami VideoLine Today


📌2024年世界棒球12強賽預賽賽制＆分組：

參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「單循環賽」，各組的前兩名進入「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。
 

A組：墨西哥哈利斯科騎馬師球場、墨西哥聖塔特雷西塔球場
 

比賽時間：11/9～11/14（台灣時間11/10～11/15）
 

參賽隊伍：墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬
 

B組：日本名古屋巨蛋、台灣台北大巨蛋、台灣台北天母棒球場
 

比賽時間：11/13～11/18
 

參賽隊伍：日本、中華台北、韓國、多明尼加、澳洲、古巴

▲12強中華隊總教練曾豪駒，曾總在受訪中透露12強投手調度採經典賽模式。（圖／記者朱永強攝）
▲世界12強棒球錦標賽，B組預賽將在13日開打，在10、11日連續2天舉辦官辦熱身賽，中華隊先後將交手中職的樂天桃猿、中信兄弟。（圖／記者林柏年攝）

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