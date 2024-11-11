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第16屆重光盃全國少棒錦標賽於台北市新生公園棒球場等4地開戰，前役還沒進入狀況的台中市忠孝國小表現回穩，以5：3力克高雄市中正國小。台南市崇學國小則是靠著對手守備不穩，15：0輕取花蓮縣光復國小，取得2連勝。首戰遭重光盃「新同學」新北市金龍國小完封，台中忠孝今天面對輸不得的壓力，開賽就先下馬威，第2局靠著阮昱凱、陳晉揚、陳俊豪、張恩睿安打串連打進3分，終場5：3擊敗高雄中正，取得本屆首勝。台中忠孝阮昱凱此役3打數3安打，跑回2分，六年級的他目前身高達178公分，他笑說目標是超越父親的184公分，賴朝榮則透露：「他的身材條件太好了，但起步比較晚，我希望能至少替他打好基礎，別讓送他來打球的家人失望。」阮昱凱家學淵源，阿嬤是老師，父親在國內知名企業就職，母親也在教育體系服務，連他自己原本都是音樂班出身，主修弦樂，五年級時才因朋友邀約加入棒球隊。至於這兩種一動、一靜的活動，他表示：「覺得棒球比較好玩，起碼不會變胖。」「我們那場0：4輸掉，他們那批是真的很強。」崇學教練歐陽昱岑經過3年還清楚記得比分，「昨天可能是他們不適應下勾投手，大家守備也都很棒，希望今年可以走得更遠。」今天「扣倒」重光盃新朋友，歐陽昱岑表示：「他們人手比較不足，招生很辛苦，我有特地提醒自己孩子，不要管對方會不會失誤，打好自己的球就好，今天大家表現都很不錯。」崇學先發捕手林宬樺擔任第五棒，第3局敲出一支二壘安打，跟隊友聯手轟出12分大局，守備上也積極引導先發投手陳冠霖，完成3局1安打、無失分的優秀演出，不過他私底下是個省話的小孩子，足見教練慧眼。林宬樺其實住在台南市山上區，是三年級時為了打棒球轉學到崇學，每天都由母親接送，車程將近40分鐘，但他不覺得苦，「小時候跟爸爸丟球，就覺得很好玩，贏球很有成就感，也謝謝媽媽，雖然她也要上班，還要每天接我上下學。」