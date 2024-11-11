2024雙11優惠來了，今（11）日是11月11日光棍節，也是全年最大購物節「雙11」，4大超商都在今天祭出咖啡優惠，不只如此，LINE禮物有7-ELEVEN電子票券，厚乳拿鐵、卡布奇諾、精品美式形同另類線上寄杯買一送一；路易莎限今明兩天上午11:00前美式、拿鐵買一送一；小北百貨今開搶1元咖啡，雙11咖啡優惠一文掌握。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡小北百貨
小北百貨APP今（11）日起APP開搶，可用300會員點數兌換大杯咖啡，等於每杯只要1元，限量2000張。
📍門市｜11月11日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡先喝道
📍門市、Uber Eats｜11月11日
◾英式玫瑰拿鐵買1送1，5折（原價99元、特價50元）
🟡玉津咖啡
📍門市｜11月9日至11月11日
◾中杯薑汁美式第2杯11元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯黑糖薑茶第2杯11元，5.9折（原價60元、特價36元）
◾大杯桂圓紅棗茶第2杯11元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯黑糖薑汁奶茶第2杯11元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯桂圓紅棗奶茶第2杯11元，5.8折（原價70元、特價41元）
🟡路易莎咖啡
慶祝雙11，周一、周二（11月11日、11月12日）兩天上午11:00前，「莊園美式、莊園拿鐵、莊園輕奶拿鐵」買一送一。
◾中杯莊園美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯莊園美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯莊園拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯莊園拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾中杯莊園輕奶拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾大杯莊園輕奶拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
🟡星巴克
慶祝雙11，周一、周二（11月11日、11月12日）全台門市開跑第2杯半價，相當於7.5折，以下舉例換算。
◾中杯太妃核果風味那堤平均特價109元（原價145元）
◾中杯那堤平均特價90元（原價120元）
◾中杯美式平均特價71元（原價95元）
◾中杯巧克力可可碎片星冰樂平均特價90元（原價120元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月4日至11月11日
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾黑白珍珠撞奶買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾純奶茶／純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾特大杯拿鐵15杯711元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵12杯711元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾指定冰風味飲15杯711元，6.3折（原價75元、特價47元）
活動品項：好時經典可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜11月11日10:00開搶
◾經典滷肉飯49元，6.2折（原價79元）
◾WAT爆爆珠調酒拿鐵組合69元，7折（原價99元）
◾睦樂鱈魚肝油1450元，5.4折（原價2680元）
📍APP｜10月31日至11月26日
◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍APP｜11月9日至11月11日
◾大杯美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）
◾大杯拿鐵111杯4300元，7折（原價55元、特價39元）
◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾大杯單品美式111杯6700元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.6折（原價110元、特價72元）
◾私品茶55元飲品30杯1111元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元飲品26杯1111元，6.6折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍APP｜11月10日至11月12日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
以上各限量1萬組，每人限購1組，需12月12日前兌換
📍門市｜11月9日至11月24日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜限11月11日
◾大杯莊園美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯莊園拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
📍OKmall雲端商城｜限11月11日
◾大杯莊園美式買11送11，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯莊園拿鐵買11送11，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園美式買11送11，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園拿鐵買11送11，5折（原價65元、特價33元）
OKmall雲端商城加碼再送1111點
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🟡小北百貨
小北百貨APP今（11）日起APP開搶，可用300會員點數兌換大杯咖啡，等於每杯只要1元，限量2000張。
📍門市｜11月11日
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🟡先喝道
📍門市、Uber Eats｜11月11日
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🟡玉津咖啡
📍門市｜11月9日至11月11日
◾中杯薑汁美式第2杯11元，5.8折（原價65元、特價38元）
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◾大杯黑糖薑汁奶茶第2杯11元，5.8折（原價65元、特價38元）
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🟡星巴克
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◾中杯那堤平均特價90元（原價120元）
◾中杯美式平均特價71元（原價95元）
◾中杯巧克力可可碎片星冰樂平均特價90元（原價120元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月4日至11月11日
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾黑白珍珠撞奶買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾純奶茶／純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾特大杯拿鐵15杯711元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵12杯711元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾指定冰風味飲15杯711元，6.3折（原價75元、特價47元）
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◾WAT爆爆珠調酒拿鐵組合69元，7折（原價99元）
◾睦樂鱈魚肝油1450元，5.4折（原價2680元）
📍APP｜10月31日至11月26日
◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍APP｜11月9日至11月11日
◾大杯美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）
◾大杯拿鐵111杯4300元，7折（原價55元、特價39元）
◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾大杯單品美式111杯6700元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.6折（原價110元、特價72元）
◾私品茶55元飲品30杯1111元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元飲品26杯1111元，6.6折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍APP｜11月10日至11月12日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
以上各限量1萬組，每人限購1組，需12月12日前兌換
📍門市｜11月9日至11月24日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜限11月11日
◾大杯莊園美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯莊園拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
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◾大杯莊園拿鐵買11送11，5折（原價55元、特價28元）
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