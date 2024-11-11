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美國總統當選人川普9日在社群平台上發文表示，無意找美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）入閣。對此，蓬佩奧後續於10日首度發文進行回應。蓬佩奧在美東時間10日下午1時30分（台灣時間11日凌晨2時30分）左右，於社群平台X（舊稱推特）上發文，表示「總統先生，我也很榮幸能與您共事。正如您所說，上週我們碰面時，您和我制定了使世界變得更安全並且不會導致新戰爭的計劃。」蓬佩奧接續在貼文中指出，「美國堅決拒絕拜登-賀錦麗的外交政策主張。我們有責任再次把美國的利益放在第一位考量。」蓬佩奧也在貼文中附上了一段影片，內容有關於當時川普正在造勢現場介紹蓬佩奧的片段。影片中川普向群眾介紹蓬佩奧，表示「蓬佩奧先生，站起來讓大家看看──他看起來好帥！」、「國務卿蓬佩奧，很棒的人」，以及講述他們一起制定外交政策的片段。川普9日時在自家創建的社群平台「真實社群（Truth Social）上發文，表示「不會邀請前大使海利（Nikki Haley）或前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）加入正在籌組的川普政府。」不過川普仍稱「我非常享受並感謝先前與他們的合作，感謝他們為我們國家服務。讓美國再次偉大」。