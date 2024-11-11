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今年美股漲勢驚人，三大指數屢創新高，不過做為評估美國股市的「巴菲特指標」（Buffett Indicator）最近攀升至209%，遠高於歷史平均水平，顯示股票相對於經濟狀況已被嚴重高估。「巴菲特指標」是由「股神」巴菲特（Warren Buffet）在2021年時提出的一種市場估值指標。計算方式是將所有交易活躍的美國股票總市值，除以最新季度國內生產總值（GDP）的估計值，以兩者之間的比率來判斷市場是否被高估或低估，如果指標在75％到90％，代表股市仍在合理區間，若超過120％則表示股市已被高估。目前這一比例攀升至驚人的209%。這個數字遠高於歷史平均水平，顯示股票相對於經濟被嚴重高估，並引發人們對股市正在泡沫化的猜測。估值如此高預示著未來的市場低迷，因為股價與經濟基本面之間的差距越來越大。巴菲特指標上次在如此高位，是在2000年網路泡沫破裂之前，最近一次是在2020年新冠疫情大流行引發的經濟衰退之前。三菱UFJ信託銀行首席策略師芳賀沼千里稱，考慮到全球化的影響，將巴菲特指標直接用於投資決策需要謹慎，從歷史來看，美國股票的高估現象也愈發明顯。除此之外，巴菲特的波克夏海瑟威基金最近出售了其投資組合，使其握有約3250億美元（約台幣10.3兆元）的現金，即使以該公司標準來看，也異常的高。此舉也顯示出，該公司可能正在為潛在的調整做準備。外媒報導指出，巴菲特選擇出售而不是購買的決定，反映了他的謹慎態度，特別是考慮到對高利率和不確定的經濟成長的持續擔憂。