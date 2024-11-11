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黎巴嫩真主黨9月時曾發生呼叫器（BB Call）集體爆炸事件，造成37人死亡、上千人受傷。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）10日證實，以色列是這起襲擊事件的幕後黑手。綜合外媒報導，納坦雅胡10日實在內閣會議上首度承認，以色列是9月針對真主黨呼叫機和對講機襲擊事件的幕後黑手。據報導指出，納坦雅胡當下以不拐彎抹角、帶有挖苦的語氣表示，「儘管遭到國防機構高級官員和政治部門的反對，但是利用遙控引爆消滅真主黨領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的行動，還是執行了。」納坦雅胡並未直接點名批評反對者是誰，但顯然是在暗示這起行動遭到已被解職的前國防部長加蘭特（Yoav Gallant）反對，但他還是堅持行動。9月17日時，黎巴嫩發生了呼叫器集體爆炸事件，且事發地點多數是在真主黨成員的據點。這起事件造成37人死亡、近3000人受傷，並為真主黨帶來重創。