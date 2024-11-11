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民眾黨主席柯文哲涉京華城案將被延押至明年初，其妻子陳佩琪、中市府顧問蔡壁如以及民眾黨立委黃珊珊近日都被檢調約談，陳佩琪除了發文為丈夫喊冤外，更公布夫妻倆10年來收入總額，並自曝「這是在11月7日那天被叫去問話所講的部分內容」。對此，「熊大律師」陳君瑋在臉書發文指出，檢調的約談對象越來越親信，「有沒有可能約談柯媽媽？」前立委沈富雄則表示，「柯家所有的女人，不要出來講話就沒事了」。陳君瑋日前在臉書發文表示，柯文哲延押後，檢調陸續約談蔡壁如、陳佩琪、黃珊珊，「越來越親信？有沒有可能約談柯媽媽？」並指出陳佩琪把偵查內容大公開，「難免會讓人覺得不適當，是否有隔空串證之虞？？未來萬一被檢察官轉被告後，這個行為很可能構成檢察官聲押的依據（有串供可能性），要小心！」沈富雄10日在節目《TVBS戰情室》表示，他不同意陳佩琪發文是隔空串證的說法，「這是律師的執業病，這是一個配偶沒辦法逃避親情，不得不講的話，陳佩琪講柯文哲吃飯多快、走路上班、衣服有幾件，我覺得講這麼多話，就是要給社會大眾聽的，不是要給柯文哲聽的」。沈富雄續指，陳佩琪的做法是要讓全國老百姓曉得，她的老公多清廉，大家都冤枉他了，「但這是沒有用的，白費心機，柯家所有的女人，不要出來講話就沒事了」。