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中華隊昨（10）日和樂天桃猿進行官辦熱身賽，雖然前6局戰況膠著，不過靠著曾頌恩、林家正分別在2局內開轟，最終以9：4擊敗樂天，拿下勝利。作為球隊的關鍵打者，曾頌恩受訪時也曝光日前與王威晨「秘密對話」，透露對方只是要自己不要太嗨，低調一點，要知道場上要做什麼。昨天兄弟IG的影片上，有人注意到王威晨對曾頌恩說了一些話，相當好奇內容是什麼。後者在受訪時也解密道：「比較沒有那麼多啦，可能就是講說，表現好要低調一點，不要太嗨，嗨到不知道場上要做什麼事情，然後要我加油、平常心。」曾頌恩笑說，有時候打得好確實會太嗨，王威晨要自己低調一點也是提醒他，慶祝的同時、腦袋也要保持清醒，不要忘記現在要做些什麼事情。世界12強棒球錦標賽B組預賽，將在11月13日至11月18日盛大開打，會由中華隊、日本、韓國、古巴、澳洲與多明尼加共6支國家代表隊勁旅爭取2名晉級資格。