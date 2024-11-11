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新北市新店區昨（10）日晚間發生拒絕攔查事件。一輛小客車行經中正路、中興路口時，形跡可疑，巡邏員警想上前盤查，沒想到小客車駕駛卻拒絕盤查，當場飆車逃逸，員警立即展開追捕，最後小客車被警車撞停，員警立即將車上2男1女拖出車外，副駕男子為毒品通緝犯，駕駛則被依公共危險、妨害公務現行犯逮捕。昨日晚間六點多，新店分局江陵派出所員警執行巡邏勤務時，在中興、中正路口，見一部自小客車搖搖晃晃還蛇行，懷疑可能是酒駕或毒駕，示意停車受檢，沒想到小客車竟然當場加速，衝撞警車逃逸，員警立刻鳴笛並通報勤務中心，展開追捕，最後在警車前後夾擊下，成功攔截小客車，當場逮捕三名毒蟲，其中一人通緝中，現場還查扣吸食器，目前警方正溯源追查背後藥頭。當時這輛小客車在市區狂飆，恐撞傷路人或與來往車輛發生車禍，相當危險，幸好員警立即通報勤務中心，江陵所警網與前來支援的碧潭派出所警車，決定實施強制圍捕手段，一部警車主動衝撞嫌犯車輛，另一部車則追上前，減速逼停，使其前方無路，然後另一部警車從後方攔截，堵住其退路，在前後包抄、夾擊之下，終於攔截成功。被逮捕的2男一女均有毒品前科，其中一人因毒品案通緝中，辦案人員還在女子身上搜出一個安非他命吸食器，女乘客已被帶回派出所了解案情，三人均被強制驗尿篩檢毒品反應，全案訊後將依毒品、公共危險罪移送新北地檢署偵辦。