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▲天兔颱風可能往西北靠近台灣後，北轉沿著台灣東方海面北上。（圖／翻攝Typhoon2000）

▲在天兔颱風影響台灣前，桔梗颱風會先在週二、週三替台灣帶來較明顯的降雨。（圖／中央氣象署）

11月颱風一個接一個，目前西北太平洋共有4個熱帶系統發展，其中「桔梗颱風」和即將生成的「天兔颱風」對台灣影響較大，桔梗將在週二至週三（11/12至11/13）替北部、東半部帶來較多降雨；天兔則最快今（11）日生成，週五至週末（11/15至11/17）有侵襲台灣的可能，路徑不確定性大；銀杏、萬宜對台灣無影響。昨（10）日關島東南方出現熱帶性低氣壓，中央氣象署指出，最快今天就會增強為，天氣風險公司分析師李至晟指出，天兔會先往西北，週四至週五來到菲律賓呂宋島附近時，遇上太平洋高壓減弱，屆時如果高壓還有維持一定強度，，但高壓如果減弱很多，。目前看來這兩種路徑，，更具體的影響要等颱風生成後才能確定。在天兔颱風影響前，本週台灣天氣主要由東北季風主導，今天迎風面降雨比較持續，桃園以北、東半部有局部短暫雨，東北部山區有局部較大雨勢；，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨。此外，雖然在天兔颱風生成後，有機會形成「四颱共舞」的場面，但「銀杏颱風」已經來到海南島附近，對台灣沒有顯著影響，「萬宜颱風」的發展環境不好，預估通過關島後，就會快速減弱。