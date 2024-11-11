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▲D’Angelo Russell一直有「打球態度」問題，那甚至比防守不好和投籃不穩更嚴重，現在直接被執教湖人不到10場的JJ Redick抓出來點名（圖／美聯社／達志影像）

▲Cam Reddish投籃、進攻技巧、持球處理球能力、球商都很糟。但JJ Redick還是敢出牌，在沒有更好選擇情況下依舊相信防守苦工能帶來改變。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人教練JJ Redick變陣，打76人把防守不好+態度不夠積極後衛D’Angelo Russell拉下先發，讓只能防守、不會進攻、也沒有穩定外線Cam Reddish先發。我只想說：Redick很高明，看得清現實，抓得住問題，直接下藥方做出改變調整先發。幾個關鍵因素：1、湖人防守確實有大問題，那比三分外線不穩、板凳得分乏力、輪換陣容不足更嚴重。2、，他的防守、繞掩護、追防、對位和投入防守態度一直有問題。JJ Redick不是在乎你有多強多好防守能力，他更在乎防守意識和投入防守決心+表現。3、湖人114：131輸灰熊一戰，，甚至直接開罵。這是過去兩年D’Angelo Russell一直存在的態度和心態問題，防守不夠積極投入，防守能力又差，過多專注在球權、進攻、個人表現。4、第一年執教湖人，也只執教練8場例行賽，J，讓湖人上下全都強烈感受。5、從防守要求和對位、輪轉做起，打出積極防守和拚命防守態度，只要我會說JJ Redick非常聰明而且高明，因為他抓得住問題核心，跟媒體、專家、網路建議，「湖人應該要把Austin Reaves拉下先發，帶領第二陣容，提升板凳進攻火力和能量」概念完全不同。我一再強調湖人，現在直接被執教湖人不到10場的JJ Redick抓出來點名。對76人一戰，調到板凳改打替補D’Angelo Russell打了25分鐘，12投7中攻下18分，其中三分球4投2中，表現非常稱職。當然，76人缺了兩名主力Tyrese Maxey和Joel Embiid，戰力和競爭力都不如預期，這也讓湖人這場116:106勝利更加輕鬆許多。JJ Redick的變陣和防守要求，板凳輪換能帶來的效率和攻防提升能有多好，還需要更多比賽和考驗去證明。JJ Redick高明之處在於：第一、適時調整，湖人防守、板凳得分、內線替補都出現大問題，，沒有遲疑。第二、敢於出牌，Cam Reddish前三戰打得並不好，雖然沒有一團糟，但也很接近。除了努力防守、玩命拚命，Cam Reddish投籃、進攻技巧、持球處理球能力、球商都很糟。但JJ Redick還是敢出牌，在沒有更好選擇情況下依舊相信防守苦工能帶來改變。第三、，光這一點就足以做帶領湖人翻身做出改變領導人。第四、確定湖人三核心，同時給予角色球員更多信心。湖人不動三核就是Anthony Davis、LeBron James、Austin Reaves，關鍵角色球員八村壘、Jaxson Hayes、Gabe Vincent、Dalton Knecht不管表現好壞都給予更多信心和支持，因為他們打球態度和積極性都沒有問題，這是一名好教練基本盤和執教智商。第五、相信團隊，只要全隊都能積極投入防守+打好防守，湖人就能解決大多數問題和陣容缺陷。不要以為這很簡單，從調整陣容、做出改變、出牌選擇到轉換各種不利因素，成為可能戰力和重要細節，好戲才剛上場，湖人是好是壞是崩是升，1-2個月內可見分曉。