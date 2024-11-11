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波士頓塞爾提克今（11）日在主場對上密爾瓦基公鹿，公鹿此戰開局手感火燙，上半場打完公鹿取得11分領先，但進入到第三節，公鹿進攻大熄火，塞爾提克趁機反超，此役Jason Tatum繳出31分、12籃板、6助攻的數據，而公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo雖砍下43分、13籃板、5助攻、2火鍋的全面數據但還是無法幫助球隊獲勝，終場塞爾提克就以113:107逆轉擊敗公鹿。此戰開局公鹿就打出氣勢，首節團隊投進5記三分球，Antetokounmpo則是肆虐塞爾提克禁區，單節就砍下19分，第一節打完公鹿取得10分領先，第二節公鹿持續好手感，團隊單節再度砍進5記三分，而塞爾提克第二節進攻也甦醒，但防守方面依舊守不住Antetokounmpo，半場結束公鹿取得69:58領先。進入下半場，公鹿手感直線下滑，第三節團隊只拿下15分，反觀塞爾提克Tatum第三節單節拿下9分，同時也帶動團隊火力，第三節打完塞爾提克反超公鹿三分，末節公鹿狀態雖回穩，但最終還是無法逆轉塞爾提克，終場就以107:113不敵塞爾提克。此役Jason Tatum繳出31分、12籃板、6助攻的數據，Payton Pritchard三分球8投5中砍下18分，Jaylen Brown貢獻14分、5籃板、4助攻。公鹿方面Antetokounmpo砍下43分、13籃板、5助攻、2火鍋，Bobby Portis繳出15分7籃板，Damian Lillard則是貢獻14分、4籃板、6助攻。