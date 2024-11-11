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洛杉磯道奇在今年奪下世界大賽冠軍後，球隊也開始著手補強陣容，將重點補強的就是先發輪值，而根據《紐約郵報》報導指出，目前道奇在自由市場上已經鎖定塞揚左投Blake Snell，雖有多支球隊也鎖定Snell，但紐約郵報認為道奇將會成為最具吸引力的球隊。Snell在上賽季即將開打前，才和巨人簽下2年6200萬美元（約20.2億新台幣）的合約，雖開季表現不佳，但Snell賽季結束，還是繳出20場出賽，防禦率3.12的成績，賽季最後3個月更上演14場出賽主投80.1局，繳出防禦率1.23的表現，讓他決定在季後跳脫合約成為自由球員，尋求更好的合約。除道奇外，紐約大都會、波士頓紅襪、紐約洋基都被視為Snell潛在下家，尤其是大都會，在陣中左投Sean Manaea拒絕執行下賽季合約後，目前先發輪值也急需補強。道奇在休賽季的目標就是要將補強先發輪值，除Snell外，Corbin Burnes、Max Fried都是有可能的補強人選，加上佐佐木朗希日前宣布旅外，道奇也被視為最有可能簽下「令和怪物」的球隊，就看道奇球團如何操作。