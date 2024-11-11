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▲有駭客利用惡意程式GootLoader，在數個網站內植入病毒，導致用戶搜尋該關鍵字後，進入頭幾個搜尋結果都會受害。(示意圖／取自Pixabay)

▲近年來網路犯罪分子越來越常使用「SEO中毒」的手法，滲透到原先無害的Google搜尋引擎，進而控制演算法，讓用戶更容易點開病毒網站。（示意圖／翻攝pixabay）

詐騙集團、駭客的盜取手法日新月異，近日英國一間資安公司緊急發布警告，呼籲全球網路用戶千萬別搜尋，尤其是使用Google搜尋引擎，否則很可能導致電腦遭入侵，並被盜取信用卡、銀行帳戶等個資，甚至是整台電腦被控制、鎖死。根據外媒《紐約郵報》報導，英國網路安全公司SOPHOS近日緊急出面呼籲，示警全球網路用戶別搜尋「Are Bengal Cats legal in Australia」（孟加拉貓在澳洲合法嗎），因為有駭客利用惡意程式GootLoader，在數個網站內植入病毒，導致用戶搜尋該關鍵字後，進入頭幾個搜尋結果都會受害。這些網站雖被植入病毒，但遭有心人士包裝後，看起來就像正當又合法的普通網頁，不過一旦進入網站，，讓用戶無法控制。SOPHOS透露，過去民眾普遍認知在網路上搜尋「邪惡的東西」，才有可能面臨資安問題，但關鍵字「孟加拉貓」十分小眾且無害，反而讓駭客的威脅性大增。而「澳洲」被列入完整高風險關鍵字，代表澳洲面臨駭客攻擊的風險最大。SOPHOS警告，近年來網路犯罪分子越來越常使用「SEO中毒」的手法，滲透到原先無害的Google搜尋引擎，進而控制演算法，讓用戶更容易點開病毒網站，提醒民眾若覺得自己有可能是SEO中毒的受害者，務必儘速更改密碼。