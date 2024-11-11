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世界棒球12強A組賽事，委內瑞拉今打線遭壓制，終場以2比4不敵巴拿馬，其中效力中職富邦悍將的委內瑞拉籍洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）後援3局失2分，包含1發陽春砲。兩隊目前戰績各為1勝1負。委內瑞拉昨天首戰以8：4擊敗墨西哥，今天延續氣勢，首局靠著Ramon Flores的二壘安打，打下兩隊本場首分，巴拿馬則在2局下，由Carlos Quiroz敲出陽春砲追平比分，接著3局下，Edgar Munoz再打回1分，巴拿馬反超成1：2。4局上，委內瑞拉攻佔滿壘，巴拿馬先發投手Jesus Vargas出現投手犯規，讓委內瑞拉追平成2：2。決勝6局上，羅戈接替登板，就先挨了二壘安打，巴拿馬靠著犧牲安打送回超前分，接著Jhonny Santos轟出陽春砲，拉開2：4領先，儘管羅戈回穩，但委國未能再度進帳分數，終場以2分之差落敗。羅戈今天後援3局，被敲2支安打、送出5次三振，失2分，承擔敗投。委國昨天敲出雙響炮的Jermaine Palacios今天4打數1安打跑回1分，無奈全隊8安打未能串連，全場只拿2分。而巴拿馬靠5安就送回4分，單場4失誤也無礙。