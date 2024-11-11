我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城案將被延押至明年初，其妻子陳佩琪近日都被檢調約談，事後她除了發文為丈夫喊冤外，更公布夫妻倆10年來收入總額，並自曝「這是在11月7日那天被叫去問話所講的部分內容」。而今（11）日是柯文哲延押抗告救濟最後一天，政治評論員吳靜怡表示，「陳佩琪急著用臉書公開金流幫老公護航，就等老公點頭同意抗告了，如果柯文哲不抗告，就真的是膽小鬼。」陳佩琪10日在臉書發文，分享自己9月接受部分媒體專訪時的影片，她表示，當時她是說明家裡2019至2023這5年來的可運用資金，也就是她那5年間的存款來源，為賞豪宅、現金存ATM等事件釋疑；她也條列民國104年到112年夫妻倆的收入總額，說是「10年來我們夫妻的『收入總額』，這是每年報稅留下的憑據抄錄下來的，當天記者會時尚未收集完全，今天在這裡一併公布。」可以看到分別為2015年735萬2963元、2016年751萬5865元、2017年629萬905元、2018年772萬3163元、2019年697萬9943元、2020年655萬5667元、2021年703萬6252元、2022年909萬7749元、2023年542萬3236元。對此，吳靜怡表示，柯文哲「抗告」時效十天倒數即將截止，陳佩琪急著用臉書公開金流幫老公護航，就等老公點頭同意抗告了，如果柯文哲不抗告，就真的是膽小鬼，又或者自己幹壞事心知肚明。吳靜怡也說，陳佩琪這2天應該不是為了展現自己臉書實力和火力，正常來說，是為了老公，「無論是拿特支費請款下來的629萬合理化ATM理財術的619萬元，或是用9年夫妻收入近6400萬合理化買商辦現金4300萬元，毫無畏懼司法制度，偵查大公開的想要讓老公知道，我們就是真的有錢，不要害怕。」吳靜怡質疑，「但是佩琪啊～如此坦蕩蕩，為什麼橘子不回來？如此光明正大，為什麼李文宗還不願意招實自己拿了現金的意圖？柯文哲有無法抗告的理由，如果李文宗都抗告失敗，柯文哲很清楚自己的窘境，一個收受現金，一個配合處理現金。佩琪，文哲多的是，你不知道的事。」