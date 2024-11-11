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▲泰國男歌手羅杰夫是人氣上升的明星。（圖／翻攝自臉書）

泰國新生代演員兼歌手羅杰夫（Jeff Satur）主演的新片《荊棘天堂》（The Paradise of Thorns）已正式在台上映，他透露在拍戲過程中被榴槤砸傷，一度演到暈倒，坦言跟演員們都很認真出演此片。據悉，電影中一場與女主角英法瓦拉哈（Engfa Waraha）爭奪榴槤園的戲，雙方以榴槤砸向對方的爭執戲，兩人都在這場戲不小心受傷，羅杰夫回憶：「雖然工作人員都有做好相當周全的防護設備，但因為這場戲需要露出雙手，先是英法指甲流血，突然間，我發現血順著我的頭髮留了下來，原本我就對血有輕微的恐懼，一看到血就慌了，頭部的皮膚劃傷，手上又留了一點血，我開始感覺呼吸漸漸急促，好像開始受不了，而這場戲必須維持一個高漲的情緒狀態，當時我還想設法讓自己不能暈倒，結果還真的暈過去了。」羅杰夫表示工作人員告訴他暈倒了一分鐘，當他眼睛睜開時，看不清處任何東西，頭暈目眩，視線非常模糊，只聽得見周圍的工作人員叫他休息一下，最後因受傷拍攝中斷，工作人員也迅速的協助羅杰夫到醫院進行傷口處裡，所幸沒有大礙。最後羅杰夫坦言：「和女主角英法都為了《荊棘天堂》全力以赴，希望台灣的觀眾本周進戲院多多支持電影！」精通泰、英、日語的中英泰混血新秀Jeff Satur出生曼谷，學生時期從專攻爵士樂到挑戰日語藝術系，培養出深厚的音樂與藝術底蘊，在2013年參加泰國《The Voice》首季海選後開始嶄露頭角，於2015年陸續推出音樂作品，清新小生風格獲得不少好評，不只會唱還會演的Jeff Satur，2019年開始投入演戲事業，陸續在《He She It》、《Ingredients》、《黑幫少爺愛上我》演出，是名多才多藝的明星。電影《荊棘天堂》描述桐康（羅杰夫 飾）和璽克（彭沙功麥塔立卡儂 飾）是一對同性伴侶，兩個人努力打拼有了屬於自己的家和榴槤園，但一場意外讓璽克突然離世，由於同性婚姻尚未受到泰國法律的承認，所有遺產轉而由璽克的媽媽繼承，桐康對於他們共有的財產沒有任何權利。桐康將想盡辦法爭取他與璽克共同結晶的果園所有權，一場以愛為名的爭產戰爭，就在猜忌、心機、恐懼與謀殺中展開。