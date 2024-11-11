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自1949年中華民國遷至台灣以來，一路從貧窮、落後，逐步發展為科技強勝的小而茁長強韌的經濟體，成為全球供應鏈中舉足輕重的一環。從過去的不被重視到如今的國際地位，中華民國在台灣的成長宛如青少年邁向成熟。如今，我們應該放下過去的自怨自艾，以自主、自信的心態面對世界，以「自助自強」的戰略思維來維護國家利益。以下「9個思維」方向或能助中華民國在台灣穩健前行，應對變幻莫測的國際局勢。中華民國在台灣應該有權決定自己的敵友，而不是被迫選邊站。中華民國在台灣的國際地位和科技實力，使其不再僅僅依賴某一方的支持，而是有能力依據自身利益來選擇合作夥伴。選擇盟友應以互利共贏為前提，而不是因外界的壓力做出匆促決策。面對複雜的國際形勢，中華民國在台灣不應因敵而尋友，尤其不應為對抗一方而將自己過度依附於另一方。過於依賴強國只會削弱自身的自主性。相反，中華民國在台灣應該更強調自身的價值，與國際夥伴建立長期而穩定的合作，以避免捲入大國的紛爭。中華民國在台灣必須慎重考量是否應該為盟友的敵人出戰。任何行動應以中華民國在台灣的核心利益為基礎，而非僅是單純地響應盟友需求。國際間的衝突需理性分析，避免台灣因支持盟友而成為其他國家的目標。中華民國在台灣應確立清晰的國家利益，不盲從他國意志，保持中立與靈活。若中華民國在台灣面臨無法避免的戰爭，應具備致勝的決心。戰爭應力求在敵方領土上進行，這樣才能有效避免本土損失。假若戰場在台灣本島，即便贏得勝利，中華民國在台灣仍將因毀壞的基礎設施，和受創的經濟而付出沉重，無法復歸以往的代價。為保家園完整，戰略上應確保中華民國在台灣，避戰、遠戰、不參戰是最優先選項。戰爭的勝利不僅是戰役的贏面，還包括戰後的損失評估。即使在戰爭中取得了軍事勝利，中華民國在台灣應該問自己：勝利帶來了什麼實質收益？付出的代價是否得償？國家資源有限，戰爭造成的損失可能是無法逆轉的。中華民國在台灣應盡量避免戰爭，確保發展不因軍事行動而中斷。若能避免衝突，應首先考慮對方的動機，並從根源著手進行化解。了解對方的壓力與需求，以對症下藥的方式解決矛盾，而非僅止於表面回應。中華民國在台灣在國際間可利用外交和經濟影響力，促進互信，化解潛在敵意，實現和平共處。當前的「中國」和「祖國」概念與古代已有巨大不同。這些名詞是否依然與古時的思想一致？「統一」是否仍如春秋戰國般強調領土擴張？歷史中的中國經歷無數朝代，周、唐、清等各有不同的領土範圍和統治模式。中華民國在台灣應保持清醒，明辨時代變遷，無須將歷史的枷鎖強加於今日的國際認同上。一旦中華民國在台灣選擇加入強國的戰略對抗，其軍費問題尤為重要。自費為他國對抗，是否真正符合中華民國在台灣的利益？若戰爭僅是為外部需求而發起，中華民國在台灣需謹慎考量軍費投入是否合理，確保不被大國博弈拖累資源。為他國對抗對手而付出，未必有益於中華民國在台灣的長遠發展。中華民國在台灣若自費為他國對抗，是否真正能獲得等價回報？若僅是短期的戰略利益交換，對中華民國在台灣的長期發展未必有益。中華民國在台灣應確保每一分資源的使用都符合自身長遠利益，而非僅是他國計劃中的一環。自費抗衡的行為應慎重評估，避免成為他國政策的籌碼。中華民國在台灣已經走過從落後到自信成長的歷程，如今面對複雜的國際局勢，應以「自助自強」的思維來應對挑戰。透過自主選擇敵友、建立穩定的盟友關係、謹慎衡量戰爭的代價，中華民國在台灣能夠在全球化浪潮中立足。面對未來，中華民國在台灣應保持自信與理性，以清晰的戰略方向，引領國家走向穩定、和平與繁榮的未來。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com