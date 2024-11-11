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佐佐木朗希在日前獲得羅德球團放行，將在今年休賽季開啟旅美之路，此事在日美兩地也引起不小轟動，而今年轉戰羅德的前塞揚強投Dallas Keuchel，在接受《紐約郵報》採訪時，意外透露自己有聽說佐佐木朗希已和道奇達成協議，但Keuchel也表示自己並不清楚細節，也沒有跟佐佐木朗希談論過此事。在宣布旅美之前，道奇就曾多次前往日本考察佐佐木朗希，日媒《日刊體育》就曾報導洛杉磯道奇疑似違規接觸佐佐木朗希，進而引發大聯盟其餘29支球隊的不滿，在佐佐木朗希宣布旅美後，外界也預估道奇是最有機會簽下佐佐木朗希的球隊。Keuchel在接受《紐約郵報》採訪時，也意外透露佐佐木朗希的消息，「我有聽到一些消息，聽說他已經跟道奇達成協議，就是道奇有為他制定一些計畫。」但隨後Keuchel也表是自己對細節不太清楚，也沒有跟佐佐木朗希談過關於大聯盟的事。道奇陣中擁有大谷翔平和山本由伸兩位日本巨星，這也成為吸引佐佐木朗希的關鍵因素，且大谷的「遞延合約」給了道奇更多空間來做補強。