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美國前總統川普在本次美國總統大選中橫掃七大搖擺州，獲得312張選舉人票，確定成為下屆美國總統，成功重返白宮。而川普未來的內閣名單也成為焦點，不過川普9日在社群平台上發文表示，無意找美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）入閣。對此，我駐紐西蘭前代表介文汲指出，外交部長林佳龍和次長吳志中近日發言恐讓川普感覺被挑戰，且賴政府又和川普敵視的蓬佩奧友好，因此他直言，「民進黨政府的官員們不懂不要講，講了害死台灣」。林佳龍日前赴立法院備詢時表示，「讓美國再次偉大，不能沒有台灣」；吳志中則說「相信川普不會將台灣拱手讓給中國，因為若大陸將台灣據為己有，不可或缺的尖端晶片供應恐將被切斷」。介文汲10日在節目《中天辣晚報》痛批林佳龍「講那什麼話」，這根本不是外交官該說的話，這在川普耳朵聽起來像是種威脅，且林佳龍講的話美國人都會聽，只要內容牽涉到美國，AIT就會回報給華府；至於吳志中，介文汲說吳過去沒有待過美國、和美國人接觸過，因此可說是種空話、蠢話。介文汲也認為，台灣應該要注意川普點名不會任用蓬佩奧和海莉，蓬佩奧一下台就被大陸列為制裁名單，而川普現在還在網路上點名他，可見對他的厭惡程度之大。介文汲直言，民進黨押錯寶，把不該拉的人拉到身邊，導致情勢對自己不利，又加上林佳龍、吳志中的發言，等於在挑戰川普，「不懂不要講，講了害死台灣」。