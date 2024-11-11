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啦啦隊女神李多慧遭跟蹤拍攝，嚇到不敢回家，昨赴新北警婦幼隊提告跟騷，淚訴心中恐懼。台北市長蔣萬安今（11）日對違法跟騷行為表示嚴厲譴責，並心疼表示，李多慧是充滿正能量的女孩，「台灣人都非常喜歡她，也都全力挺她。」新北市長侯友宜則強調，婦幼警正全力追查，依法辦理，並提供李多慧安全保護。台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜今共同出席萬大線首班列車抵台儀式，針對啦啦隊女神李多慧跟騷案，蔣萬安受訪表示，他前天才在台韓籃球友誼賽碰到李多慧，「多慧對我來講，她是非常認真而且努力、也充滿正能量的女孩。我想讓多慧知道，台灣人都非常喜歡她，也都全力挺她。」而李多慧昨在經紀人陪同下，前往新北警婦幼隊報案，新北市長侯友宜今也強調，李多慧是萬金石馬拉松代言人，「每個人都有保留隱私的權利，不應該受到任何干擾。」他表示，婦幼隊受理報案後正全力追查中，此外，也提供李多慧安全保護。侯友宜強調，每個人若受到騷擾行為，我們都會採取、並做好相關防護措施。