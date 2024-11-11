熱帶性低氣壓TD29準備增強為今年第25號颱風「天兔」（國際命名：Usagi，日本提供），也是近期連續生成的颱風中，路徑對台灣威脅最大的系統，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興強調，天兔是否對台灣造成直接影響，重點要觀察「太平洋高壓的強度」，將決定天兔颱風的北轉時間、角度，究竟會離台灣多近。
賈新興說明，熱帶性低氣壓TD29還在關島附近，最快今（11）日下半天、最晚明（12）日中午會增強成「天兔颱風」，包括歐洲模式、各AI都預測，天兔颱風會先往西北朝菲律賓呂宋島前進，大概從週四（11/14）後，路徑有機會北轉、更靠近台灣。
賈新興指出，天兔颱風主要還是沿著太平洋高壓邊緣移動，明後兩天高壓有增強趨勢，所以天兔颱風一路往西北，但週四（11/14）過後太平洋高壓減弱，如果高壓減弱的少，天兔颱風會一路向西，最後進入南海，對台灣威脅較小；但高壓如果減弱很多，天兔颱風可能轉彎，並沿台灣東部近海北上，對台灣威脅較大。
針對11月颱風情況，賈新興也提及，西北太平洋歷年11月平均生成2.3個颱風，今年若加上天兔會有4個，1964年、1991年、2019年曾有生成6個的紀錄；而歷年11月平均僅有0.1個颱風侵襲台灣，今年算是較特殊的案例，原因還有待學界研究。
近期天氣部分，賈新興說明，明天桔梗颱風外圍配合東北季風，北北基桃、宜花東有局部短暫雨，北海岸至東北角雨勢大；週三至週六（11/13至11/16）轉為偏東風，氣溫略回升。週三，北海岸至東北角、宜花有零星短暫雨，午後竹苗山區有零星短暫雨。
週四，午後嘉義以南山區有零星短暫雨；週五（11/15），宜花沿海有零星短暫雨，午後宜花、東北角有局部短暫陣雨；週六（11/16），午後宜花東有零星短暫雨；週日（11/17）東北季風增強，北海岸至東北角有零星短暫雨，午後宜花東山區有零星短暫雨。下週一（11/18），桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後嘉義以南山區有零星短暫雨。
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賈新興指出，天兔颱風主要還是沿著太平洋高壓邊緣移動，明後兩天高壓有增強趨勢，所以天兔颱風一路往西北，但週四（11/14）過後太平洋高壓減弱，如果高壓減弱的少，天兔颱風會一路向西，最後進入南海，對台灣威脅較小；但高壓如果減弱很多，天兔颱風可能轉彎，並沿台灣東部近海北上，對台灣威脅較大。
針對11月颱風情況，賈新興也提及，西北太平洋歷年11月平均生成2.3個颱風，今年若加上天兔會有4個，1964年、1991年、2019年曾有生成6個的紀錄；而歷年11月平均僅有0.1個颱風侵襲台灣，今年算是較特殊的案例，原因還有待學界研究。
近期天氣部分，賈新興說明，明天桔梗颱風外圍配合東北季風，北北基桃、宜花東有局部短暫雨，北海岸至東北角雨勢大；週三至週六（11/13至11/16）轉為偏東風，氣溫略回升。週三，北海岸至東北角、宜花有零星短暫雨，午後竹苗山區有零星短暫雨。
週四，午後嘉義以南山區有零星短暫雨；週五（11/15），宜花沿海有零星短暫雨，午後宜花、東北角有局部短暫陣雨；週六（11/16），午後宜花東有零星短暫雨；週日（11/17）東北季風增強，北海岸至東北角有零星短暫雨，午後宜花東山區有零星短暫雨。下週一（11/18），桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後嘉義以南山區有零星短暫雨。