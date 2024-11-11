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日本國家隊快腿五十幡亮汰在熱身賽的好表現，讓韓國隊的情搜部隊也加強警戒！根據日媒《THE ANSWER》報導，韓國教練團成員李晋暎認為五十幡的速度，將對韓國構成「重大威脅」。五十幡在對捷克的熱身賽中第7局上場代跑時，展示了驚人的速度，接連成功進行了二次盜壘，並最終得分，這讓韓國情蒐部隊驚訝不已。李晋暎在賽後表示，五十幡的速度「異常」快速，而且類似五十幡這樣的代跑型選手在韓國並不常見，因此他們可能需要特別設計戰術來防範他的盜壘能力。「我對他的速度感到驚訝，他對韓國是一個很大的威脅。」李晋暎補充還問日本媒體「他（五十幡）是一名專職代跑的球員嗎？」直言這是韓國沒有的球員類型。不僅捕手需要戒備，而且需要整個團隊為此採取預防措施。李晋暎在曾於2006年和2009年代表韓國參加世界棒球經典賽（WBC），是韓國的前國手，在對陣日本隊的比賽中的魚躍接球而被稱為「國家的右外野手」，他是2008年獲得北京奧運棒球金牌的得主之一。井端弘和總教練也表示，五十幡的任務不僅僅是盜壘，而是幫助球隊得分，因此在壓力大的比賽中，他期望五十幡能扮演調度上的活棋，並發揮重要作用。五十幡自己也提到，他在代跑時對投手的牽制動作進行了仔細觀察，讓他有機會利用微小的優勢進行成功的盜壘。