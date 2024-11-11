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立法院財政委員會繼上周審查《財劃法》引發嚴重肢體衝突，國民黨召委陳玉珍在3分鐘強行通過修正草案，今（11）日由民進黨立委賴惠員擔任召委，而民進黨團提案表達上周審查程序嚴重違法應屬無效，且會議議事錄未依規定記載，「應不予確定」，對此國民黨團則要求立即針對此案表決，趕快進入到確認議事錄程序，再度引發藍綠互嗆，分別要求院區立委到場支援，現場氣氛劍拔弩張。立法院財政委員會於上周五審查攸關千億元《財劃法》，未料國民黨召委陳玉珍在藍委保護下，僅用3分鐘就將法案送出委員會並隨即散會，釀藍綠嚴重衝突。今日改由民進黨立委賴惠員擔任召委，綠委提案表達上周審查程序嚴重違法應屬無效，且會議議事錄未依規定記載，「應不予確定」，拖延《財劃法》審查進度，而國民黨則主張針對此案立即表決我，趕快進入到確認議事錄程序，再度引發藍綠互嗆，紛紛要求要求院區立委到場支援，現場氣氛劍拔弩張。