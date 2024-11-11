我是廣告 請繼續往下閱讀

雙11搶優惠清空購物車的購物節來了，104人力銀行指出，比高薪，攸關網頁使用者體驗的前端工程師，平均月薪上看5.9萬，然而看工作忙碌的崩潰程度，透過社群小規模問答發現，36%受訪者認為，理貨員/包裝員是最崩潰職務。還有企業搶攻雙11商機，短期兼職職缺時薪上看320元；電商激勵員工，祭出雙11獎金，用特色福利體恤因檔期工作量暴增的員工。104人力銀行挑選能讓消費者在雙11購物節，擁有良好購物體驗的五大職務，包含客服/小編、理貨/包裝員、超商店員/代收櫃台、宅配物流司機、前端工程師，再透過104人力銀行官方社群IG互動小規模調查195名受訪者發現，36%受訪者認為，處理堆積如山待出貨商品的理貨/包裝員是雙11「最崩潰職務」，27%認為是宅配物流司機，因檔期趟次增加還得搬貨、送貨位居最第二崩潰，25%認為是超商店員/代收櫃台排名第三崩潰，因雙11眾多包裹必須要處理，增加原有的工作量。企業為處理短期龐大售出的商品，競相開出短期高薪的兼職職缺。104人力銀行觀察，理貨/包裝員最高時薪可達320元，比最低基本工資時薪183元多137元，同時依照出勤天數給獎金，祭出高薪期盼能補足短期人力需求，迎戰雙11購物節檔期；主要工作為處理網路訂單撿貨、出貨、包裝等理貨工作，更強調「無經驗可」、「最快隔日報到」、「線上書審」期盼求職者快速上工。104人力銀行同時發現，部分電商及民生消費產業因與雙11購物節有關，考量員工因為檔期的工作量增加，將依公司營收與個人績效發放雙11臨時特殊獎金，讓員工多花心力投入有價，或是將雙11購物禮金列為固定獎金，鼓勵員工一起參與雙11購物節。