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▲凱蒂佩芮是李奧納多狄卡皮歐的生日晚宴上來賓之一，另一半奧蘭多布魯也陪她前往。（圖／美聯社／達志影像）

▲布萊德彼特（左）和年輕女友伊妮絲迪拉蒙感情仍甜蜜，一起出席李奧納多狄卡皮歐的50壽宴。（圖／美聯社／達志影像）

▲名模維多莉亞伽里蒂已經26歲，還沒有被男友李奧納多狄卡皮歐分手，突破了外界認定他「不交超過25歲女友」的定律。（圖／摘自IG）

曾是無數少女心目中白馬王子的李奧納多狄卡皮歐，即將歡慶50大壽，特別在生日前兩天舉辦了晚宴，和一群業界友人、昔日合作夥伴同樂，包括布萊德彼特、勞勃狄尼洛、傑米福克斯、凱蒂佩芮與奧蘭多布魯等都是座上嘉賓，星光陣容之盛，堪比頒獎典禮，但他和晚宴的承辦單位有妙法防止聚會的實況被曝光，狗仔攝影只有守在門口偷拍大牌們乘車而來的身影。李奧納多狄卡皮歐曾因《羅密歐與茱麗葉》、《鐵達尼號》紅遍全球，現在雖已不像當年那麼俊秀，身形大了好幾號，依舊是影壇重量級的巨星，在業界有相當高的地位，他的壽宴自然是娛樂界的盛事，只可惜未必人人都有機會接到邀請，就如盛傳和他合作不成有心結、又都想成為好萊塢眾星領袖的喬治克隆尼，舊愛布蕾克萊佛莉與現任丈夫萊恩雷諾斯，交友圈交集不多的麥特戴蒙和班艾佛列克等。儘管如此，光是有到場的星光卡司，已足以撐起一個頒獎典禮，突顯出他在影壇的分量。在整場賓客中，和他合演《從前，有個好萊塢》的布萊德彼特、《花月殺手》的勞勃狄尼洛，尤其耐人尋味。兩個人都因為與他合作入圍了奧斯卡最佳男配角，小布還因此獲獎，雖然大牌聯手，每個人都想爭主角的位子，可是小布和勞勃自願被視為陪襯，反而在獎項上更出風頭，李奧納多反倒都沒有機會提名最佳男主角，八卦報導稱他因而與小布、勞勃失和，顯然並非事實，晚宴的餐食還請來勞勃狄尼洛有參與經營的高檔餐廳Nobu來負責。外界關注的另一焦點，就是群星身旁的陪客是誰？億萬巨導史蒂芬史匹柏當然有太座凱特卡普蕭隨行，布萊德彼特則帶著年輕女友伊妮絲迪拉蒙、兩人仍然如膠似漆，李奧納多自己，也還是和26歲的名模女友維多莉亞伽里蒂在一起。過往各方認定李奧納多不交超過25歲的女友，隨著他自己年紀到了半百，女友的年齡上限也略為開放。過去他被稱認為女生到了25歲就會開始想結婚、生子，他則始終不願意被綁住，所以她們試圖要跟他提婚事，他就會先撤退。維多莉亞的好處是年紀不算太大，卻已經有孩子，不會急著套牢他，讓他很放心。至於晚宴承辦單位，雖然賓客總數約為500人，卻準備了700分左右的貼紙，請大家把手機的攝影鏡頭貼住，免得晚宴的內容曝光，收到不錯的效果。