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人倫悲劇！新竹市一名51歲曾姓男子，9日深夜與26歲劉姓外甥因生活瑣事起口角，曾任廚師的曾男拿起生魚片刀，對外甥猛砍10多刀，80多歲曾母見狀上前擋刀也被波及，最後外甥最後送醫傷重不治。曾男被警方依《殺人罪》送辦，新竹地檢署向法院聲請羈押，深夜裁定羈押不禁見。9日晚間9時許，附近鄰居先是聽到一陣打鬥的聲響，沒多久就看到救護車和警車出現，才知道曾男家裡發生大事。據悉，26歲的劉姓外甥，因為長期和父母不合，借住外婆家8個多月，但是和同住的舅舅曾男不睦，經常發生口角衝突，事發當時，兩人又再度爆發口角，曾姓男子一氣之下，憤而持生魚片刀砍殺外甥，外甥四肢、背部至少遭砍14刀。當時曾姓男子高齡80多歲的母親見狀，看到外孫倒在地上，一旁兒子手上還握著刀，曾母上前想將兒子手上的刀奪下，兩人一陣拉扯，曾母還被劃傷手指，走下樓求助遇到鄰居，才立刻打電話報警，警方趕到現場立刻將滿身是血的劉姓外甥送醫，最後傷重不治。持刀殺人的曾姓男子，被警方移送法辦後，經檢察官訊問後，認涉曾男涉犯刑法第271條第1項之殺人罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。