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34歲的日本「網球王子」錦織圭生涯世界排名最高來到第4，但近年因傷勢困擾，表現起伏，昨在芬蘭的塔利公開賽以3：6、6：4、6：1逆轉擊敗第5種子義大利Luca Nardi，拿下他相隔1年又5個月來的首個冠軍。塔利公開賽為ATP挑戰賽125等級，本週世界排名第132的錦織圭一路過關斬將，接連拍落西班牙Nicolas Alvarez Varona、第7種子瑞士Jerome Kym、和第4種子英國Jacob Fearnley和德國Max Hans Rehberg，而這些對手通通比他小至少10歲。今天和小他13歲的Nardi爭冠，錦織圭首盤在第4局被對手第2度破發，最後以4：6讓出，次盤，錦織圭在關鍵第10局拿下破發點，將戰局扳成平手，決勝盤，錦織圭趁勝追擊連拿5局，以6：1逆轉奪冠。錦織圭上週在斯洛伐克的ATP挑戰賽布拉提斯拉瓦站打進4強，本週更近一步捧冠，拿下自去年6月加勒比海公開賽後，相隔1年又5個月的冠軍，也是他職業生涯中第8座挑戰賽冠軍。「我要感謝贊助商、賽事總監、球僮、裁判和所有參與的人員。」錦織圭賽後表示，「我是第一次來到赫爾辛基，卻非常享受這裡的時光，在場上也充滿樂趣。為了在這次比賽中奪冠，我經歷了漫長的等待，所以我對這一週美好的時光感到十分高興，感謝大家。」