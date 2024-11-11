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今年5月國會改革法案催出民眾發起「青鳥行動」包圍立法院抗議，當時有一名女子痛罵維持秩序的員警，該名女子為前台大學生會長吳奕柔，如今被爆料是綠委洪申翰辦公室助理，原本將擔任民進黨中央黨部青年部副主任，未來更有機會更上一層樓，然因「嗆警」導致其無法高升。國民黨新北市議員林國春10日在臉書發文表示，前台大學生會長，遭人表示其為洪申翰辦公室助理，原本將擔任民進黨中央黨部青年部副主任，未來更有機會更上一層樓，然因「嗆警」導致其無法高升。林國稱說，自己曾任警察人員，在處理陳抗民眾，警察同仁常常有許多難處，如果又遭受政治壓力時，更會綁手綁腳，不知如何處理，民進黨現在又是中央執政，聽到「民進黨」三個字，警察同仁究竟要如何依法行政，若當依法行政時，是否會被抓進去拉正呢？林國春指出，中央執政的高官需要警察同仁的保護，然而底下的青鳥卻對警察不尊重，民進黨核心主張「是在污辱警察嗎? 」，一邊嘴巴說會照顧警察同仁，底下的青鳥卻從上而下的飆罵，只是擔任助理氣焰就如此囂張，若未來真當上青年部副主任或是民意代表那對公務員還會尊重嗎？林國春表示，不管是警察職權行使法、集會遊行法、警察職權行使法，「我期待警察同仁能依法行政拿出執法人員應有的態度，不應該面對到壓力而轉彎，因為自己也曾遭受到許多類似的苦楚，最後奉勸民進黨一句，不要說一套做一套，請還給警察應有的尊嚴。」