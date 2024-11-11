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▲▼Ryu（上圖右、下圖前）、Yuma的婚姻名存實亡。（圖／Yuma IG）

▲女畫家的女友人替好友暗批Ryu。（圖／女畫家IG）

擁有181萬粉絲的YouTuber夫妻大馬老公Ryu、日本老婆Yuma近來坦承婚變，Ryu昨（10）日發兩篇長文委婉證實Yuma先出軌，自己才在朋友的介紹下認識秦姓女畫家，文中，Ryu不僅表示新歡幫他找回自己和自信，還寫下對太太的心疼，承諾會一輩子關心對方，「Yuma和畫家都是優秀的人」，破萬字文章獲得粉絲力挺。對此，秦女的友人看不下去發聲：Ryu提及女畫家：「她幫助了我找回了自己和自信，我清楚知道我認識了她我才真正走出背叛導致的，那破損的自尊心。」並說女方也不會好過，因為承受朋友、外界指責的壓力，Ryu自責自己造成今天不可收拾的局面，「讓一個極有天份的畫家，還在努力求學的女學生，在網路上被人家痛罵，我感到非常愧疚，還有人去找人家導師麻煩，唉！」至於還是配偶身分卻已經沒有愛情的Yuma，Ryu表示：「不管我接下來的變化，我永遠都會關心Yuma這個人，Yuma的存在一直會到我死的那一天，即使分開，我願意把我的車房，我所擁有的給她。」他向大眾喊話，希望不要去傷害Yuma、畫家和與太太發生婚外情的男方，「整個事情的大流程裡，惡的源頭還是在我這，我這邊隨時歡迎大家的情緒發洩。」Ryu文章一發布，立刻有幾名粉絲留言幫他加油、打氣，對於Ryu的一番發言，看似暗批Ryu，該條留言獲得1千4百多人按讚。