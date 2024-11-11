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2024世界棒球12強賽，韓國隊昨（10）日在B組官辦熱身賽對上味全龍，韓國陣中外野手尹冬熙在2局下鎖定味全龍先發投手郭郁政一顆偏高速球一棒掃出左外野，形成一發陽春砲，尹冬熙這發陽春砲仰角非常高，也展現他的怪力，尹冬熙曾在去年杭州亞運和亞冠賽入選韓國隊名單，在杭州亞運時也曾從林昱珉手中敲出安打，是本次12強中華隊需提防的韓國打者之一。尹冬熙在去年杭州亞運，就曾對決中華隊，在預賽時就從林昱珉手中敲出兩支安打，對上劉致榮時也敲出安打，上演「猛打賞」表現，加上亞冠賽時也曾對決中華隊，對於台灣的投手並不算陌生。現年21歲的尹冬熙，在2022年被KBO選秀會被樂天巨人在第3輪24順位選中，去年在KBO繳出107場出賽打擊率2成87、2轟、OPS0.687的成績，今年賽季尹冬熙出賽141場，繳出2成93打擊率、156支安打、14轟、OPS0.829的成績。相比起去年，尹冬熙在今年KBO的各項數據都寫下生涯最佳，他也被視為韓國國家隊未來的主力接班人選之一，本屆12強賽將是尹冬熙第三次在國際賽對上中華隊，以他在熱身賽的表現，將是開幕戰中華隊需小心提防的打者之一。