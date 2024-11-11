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▲10日深夜，新北板橋區雙十路二段附近，員警執行巡邏勤務，江姓男子駕車蛇行拒檢，遭逮捕後查獲喪屍煙彈，被依法送辦。（圖／翻攝畫面）

10日深夜11時許，新北市板橋區雙十路二段附近，員警執行巡邏勤務，行經萬板路及莊敬路口時，發現一台小客車高速由警車後方接近，並急促按鳴喇叭，之後更切入內車道，再駛至警車前方車道，期間不斷蛇行也未打方向燈，警方研判該車惡意危險駕駛，因此鳴笛示意停車，但該車卻拒檢加速逃逸。員警隨即呼叫支援，尾隨該車並攔截圍捕，途中，該車多次闖紅燈與驟然變換車道，最後自撞人行道才停下。37歲的江姓男駕駛下車受檢時，精神恍惚且企圖反抗逃逸，遭員警噴辣椒水制服，車上並查獲電子菸主機1支、煙彈17顆，初步檢測為毒品依托咪酯，江男被依公共危險罪現行犯逮捕，訊後依公共危險罪、違反毒品危害防制條例，移請新北檢偵辦。另針對江男交通違規之行為，依違反道路交通管理處罰條例取締告發16件，處以新台幣6萬1700元罰鍰。