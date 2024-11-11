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公鹿今天以107：113不敵塞爾提克，開季2勝8敗持續低迷，但引發熱議地是「字母哥」Giannis Antetokounmpo在塞爾蒂克一哥Jayson Tatum投籃時「墊腳」，使後者扭傷腳一度退場，賽後Tatum在社群媒體上表示，「太令人失望了。」事情發生在第三節中段，Tatum在底線三分出手跳投，Antetokounmpo撲上前防守，卻並未縮腳讓前者能好好落地，這結果就是Tatum一落下就踩在Antetokounmpo腳上直接翻船，但裁判並未吹防守犯規。Tatum一度痛苦倒在地上，隨後被換下場休息，但仍堅持打完全場，繳出31分12籃板6助攻，率綠衫軍獲勝，賽後受訪時他直言，裁判的工作是保護球場上的球員，並在社群媒體上轉發此次事故影片，直呼，「太令人失望了，有些犯規你不應該漏掉。」「這個太荒謬了！」塞爾蒂克總教練Joe Mazzulla賽後同樣怒批，「你不能漏掉那個哨音！」並認為這次犯規還應該是個技術犯規，並透露裁判有承認漏吹這次犯規。