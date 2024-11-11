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中國河南省鄭州各校大學生近來掀起了「夜騎開封」風潮，每晚有上千名大學生騎著共享單車騎行50多公里，但隨著「夜騎」人潮的聲勢越來越浩大，甚至還阻礙了交通，後續中國當局出手阻止，多所學校封校禁止學生夜間外出。對此，知名律師呂秋遠表示，看到這些大學生被禁足，台灣怎麼還會有人想要跟這麼強大的國家統一。呂秋遠在社群平台臉書上發文，提到「夜騎開封」的源起始於今年6月，當時中國鄭州有4名女大學生，因為想要吃開封的湯包，便從鄭州騎自行車到開封。她們將行動過程放到網路上，隨即引起許多回想，也有人開始效仿，起初就只有幾個人，但陸陸續續效仿人群就增加至幾百人、上千、上萬人。呂秋遠指出，這些人透過網路串聯，大致上都是選晚上的時間，一群人騎車從鄭州到開封。在騎車的過程中，或許是為了讓官方放心，也開始有人會帶著標語與國旗，但是都是支持中國或是中共。河南官方發現這麼多人夜騎，對於經濟發展或許也是好事，於是接續鼓勵這些人騎車，包括開放夜間景點、提供食宿優惠等等，讓這樣的集體騎車運動越演越烈。其他地方也開始仿效，紛紛出現：「成都騎到都江堰」、「北京騎到天安門」、「合肥騎到巢湖」、「南京騎到馬鞍山」、「武漢騎到東湖凌波門」等有趣的路線。呂秋遠表示，這些行動也將所有的鄭州市的自行車共享平台幾乎用光，從中午開始，大概就沒辦法在鄭州市找到類似U-Bike的共享自行車使用，車子會被騎到開封，而且經常可以把整條道路塞滿，「大概跟上班時間的台北橋一樣」。呂秋遠在文中引述一名教授的網路文章，該教授批評這種現象「河南作為教育貧困省，一幫子『移動造糞機』無所事事，別人在捲四六級、GRE、TOEFL、雅思、實習、計算機考級，這幫XX卻花著父母的錢放飛自我，毫無人生規劃，典型的酒囊飯袋！」這名教授的文章掀起群眾不滿，呂秋遠表示，「大學生最討厭的事情，就是被這些道貌岸然的大人們污辱。於是，在11月8日，將近20萬的大學生從鄭州出發，許多人在路上唱國歌，呼喊愛國口號。但是對於當局而言，這已經是熊熊大火不可收拾。於是，政府開始宣布封校，學校只准進不准出，晚上宿舍要點名，如果沒有回來，必須要告知理由、通知家長。並且呼籲所有的大學生，如果繼續參加夜騎活動，會影響到未來與工作。租車平台也宣布，不准跨區騎行，否則會有罰則。」呂秋遠表示，這些大學生，怎麼會一起騎車呢？他們面臨中國的經濟萎靡不振，畢業以後不知道未來在哪裡，「不過就是騎車而已，怎麼了嗎？」他接續稱，「夜騎」危害到了中共的統治基礎，即使是愛國運動、集體騎車，完全沒有反對中國政府的想法，但是只要是未經政府同意的群眾運動，就必須被控制與禁止。而這些大學生必須展現了網路力量，因為一篇文章，可以聚集20萬人往開封前進，「但也是如此，才讓中國政府格外恐懼。」最後呂秋遠感慨表示，這20萬人，其實只是想宣洩了個寂寞與無奈，但一場原本只是惡趣味的網路匯集而成的活動，最後變成了一場河南省大學生集體被禁足的鬧劇。「看到這群大學生被禁足，我只覺得，為什麼台灣還會有人，想要跟這麼強大的國家統一呢？」