古林睿煬新東家最快12日揭曉！統一獅本土王牌投手古林睿煬，本季奪下個人生涯新高的10勝，並拿下中職最大獎的年度MVP，乘著這股氣勢，行使挑戰旅外的自由球員（FA）權利，開放競標至9日截止。根據《自由時報》等多家媒體報導指出，包含日職北海道日本火腿鬥士隊在內，一共有3支球隊提出報價，並且火腿隊相當有望得標，而競標結果則是最快會在12日公布。
日職3球隊感興趣 火腿得標機會高
古林睿煬本季開花結果，投出個人生涯年，出場數、投球局數都是生涯新高，先發出賽21場，拿下10勝2敗，首度拿下雙位數勝投，並且防禦率維持在完美的1.66，也讓他成為中職本季的防禦率王。此外，在年度頒獎典禮更是拿下生涯第一座年度MVP，可以說為旅外之路做足了最好的準備。
根據報導消息指出，在古林睿煬確定行使旅外意願後，獅隊向12支日職球隊發布公告，歡迎球隊競標，結果共有3支球隊有意願提出報價。獅隊領隊蘇泰安在報導中表示，提報價環節已在9日截止，目前進行最後細節確認，最快將在12日公告得標球隊，其中又以火腿得標的機率更高。
事實上，早在古林睿煬確認提出旅外FA權利前，火腿隊就對他持續展現誠意。不僅在針對新賽季海外戰力的增強規劃中，將古林睿煬列入觀察名單，並且多次派出高層幹部實際來台考察。
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古林睿煬本季開花結果，投出個人生涯年，出場數、投球局數都是生涯新高，先發出賽21場，拿下10勝2敗，首度拿下雙位數勝投，並且防禦率維持在完美的1.66，也讓他成為中職本季的防禦率王。此外，在年度頒獎典禮更是拿下生涯第一座年度MVP，可以說為旅外之路做足了最好的準備。
根據報導消息指出，在古林睿煬確定行使旅外意願後，獅隊向12支日職球隊發布公告，歡迎球隊競標，結果共有3支球隊有意願提出報價。獅隊領隊蘇泰安在報導中表示，提報價環節已在9日截止，目前進行最後細節確認，最快將在12日公告得標球隊，其中又以火腿得標的機率更高。
事實上，早在古林睿煬確認提出旅外FA權利前，火腿隊就對他持續展現誠意。不僅在針對新賽季海外戰力的增強規劃中，將古林睿煬列入觀察名單，並且多次派出高層幹部實際來台考察。