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▲2024年中職年度最有價值球員由統一獅投手古林睿煬獲獎，他致詞時特別提到總教練林岳平，並且說他就像是他第二個爸爸，如果沒有他的照顧，自己不可能得到這個獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.04）

古林睿煬新東家最快12日揭曉！統一獅本土王牌投手古林睿煬，本季奪下個人生涯新高的10勝，並拿下中職最大獎的年度MVP，乘著這股氣勢，行使挑戰旅外的自由球員（FA）權利，開放競標至9日截止。此外，在年度頒獎典禮更是拿下生涯第一座年度MVP，可以說為旅外之路做足了最好的準備。根據報導消息指出，在古林睿煬確定行使旅外意願後，獅隊向12支日職球隊發布公告，歡迎球隊競標，結果共有3支球隊有意願提出報價。事實上，早在古林睿煬確認提出旅外FA權利前，火腿隊就對他持續展現誠意。