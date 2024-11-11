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▲萬大線首列車抵台亮相！（圖／北市府提供，2024.11.11）

▲萬大線列車車色「朝氣蓬勃」是經由民眾票選出來，水波紋展現新店溪跟大漢溪意象。（圖／北市捷運局官網）

連接雙北的萬大線嶄新電聯車歷經1萬8000公里航程抵台，台北市長蔣萬安跟新北市長侯友宜今（11）日也同框揭幕，並登上車廂體驗。蔣萬安強調，萬大線列車色外型是由民眾票選出的「朝氣蓬勃」款，充滿新店溪和大漢溪波紋意象，將力拚2027年通車。侯友宜也說，通車後，未來從中和高中站到中正紀念堂站只要14分鐘，不管車色還是車程絕對都「包君滿意」。台北市政府捷運工程局今於金城機廠舉行萬大線首列電聯車運抵揭幕儀式，由雙北市長共同主持，並邀請立委、市議員、萬大線第一期工程沿線區長及里長等各界貴賓共襄盛舉。蔣萬安受訪表示，萬大線的列車歷經1萬8000公里才抵達台灣，從巴西出發，越過大西洋後行經好望角，再到新加坡中轉，最後從馬尼拉到高雄港，相當不容易。「當然，這代表我們雙北對萬大線一期工程完成通車又更接近，所以未來就會串起雙北共同生活圈。」他並透露，萬大中和段將於2027年完成。侯友宜則強調，萬大線列車車色是由民眾票選出來的「朝氣蓬勃」款，未來萬大線通車後，從中和高中站到中正紀念堂站只要花14分鐘，跟現行38分鐘相比大幅縮短，不管是列車還是車程，絕對都「包君滿意」。侯友宜進一步說明，工程全長約9.5公里、新北佔5.7公里，目前已完成77％工程進度，相當順利。北市捷運局指出，金城機廠是此次首列電聯車的進駐地，該廠區專門為萬大線量身打造，具備先進的列車檢修、保養及測試設備，能容納多列電聯車同時進行日常維護，未來將有更多列車進行檢測及試運行，為萬大線正式通車做準備。捷運局表示，金城機廠及莒光站聯合開發案已完成招商，完工後將形成兼具居住、休閒需求及交通便利性的9.5萬坪大型複合式生活社區，相信配合捷運萬大線綠色運輸，能有助地球減碳。