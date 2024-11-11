天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）最快今（11）日下半天生成，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，包括美軍等部分模式，預測天兔颱風在週末通過菲律賓時，會遇到太平洋高壓減弱，可能在台灣西南側轉向，路徑有「通過台灣」的可能，影響台灣機率增，不過還有許多變數。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享「準天兔颱風」最新預測路徑，指出天兔颱風在通過菲律賓時，正好遇到太平洋高壓減弱、來到邊緣，天兔有較高的機率會轉向，「轉向的幅度、是否侵襲台灣」，要視太平洋高壓減弱狀況而定。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，太平洋高壓的強度，將會決定天兔轉向的位置及角度，目前「天兔對台灣有一定程度威脅，未來是北上通過台灣，或是西進華南，變數還很大，還會持續修正，本週要密切注意。」
針對天兔颱風的潛在威脅，中央氣象署技正林秉煜說明，天兔颱風生成後，會先穩定朝西北方移動，週四、週五（11/14、11/15）接近菲律賓呂宋島北部後，路徑變數相當大，由於時間還久，因此轉向後，靠近甚至登陸南台灣的可能性都不能排除，本週後半段至下週，天兔颱風可能主導台灣天氣，詳細風雨狀況氣象署將持續觀察。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，太平洋高壓的強度，將會決定天兔轉向的位置及角度，目前「天兔對台灣有一定程度威脅，未來是北上通過台灣，或是西進華南，變數還很大，還會持續修正，本週要密切注意。」
針對天兔颱風的潛在威脅，中央氣象署技正林秉煜說明，天兔颱風生成後，會先穩定朝西北方移動，週四、週五（11/14、11/15）接近菲律賓呂宋島北部後，路徑變數相當大，由於時間還久，因此轉向後，靠近甚至登陸南台灣的可能性都不能排除，本週後半段至下週，天兔颱風可能主導台灣天氣，詳細風雨狀況氣象署將持續觀察。