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國家兩廳院幾乎年年邀請唐美雲歌仔戲團帶來精緻的傳統戲曲作品，劇團創立至今邁入第27年，持續闖出新路，即將於11月14日至11月17日登上國家戲劇院的新作《孟婆客棧：冥星雙飛俠》，最初為唐美雲歌仔戲團的舞臺劇作品，接續推出電視劇廣受好評，今年更將其重新搬入劇場推出外傳，開演前兩個月即達95%以上售票率，因應四場演出一票難求，更加開貴賓包廂販售。喝湯轉世真能了無遺憾？唐美雲寫給母親的真摯告白《孟婆客棧：冥星雙飛俠》靈感來自《聊齋誌異》中〈席方平〉的短篇章節，編劇陳健星分享，這個故事激發了他對死後世界的好奇，便以他的想像刻畫出「孟婆宇宙」，更大玩「穿越」與「戲中戲」創意，企圖以幽默詼諧的方式探討親情、生死等沉重議題。「為什麼最親近的家人，會變成最遠的關係？」唐美雲歌仔戲團藝術總監唐美雲透露，不管在排練或演出，只要聽到蔡振南唱出這個關鍵唱段時，她就會哭到不能自己。人是否在生前真能了無遺憾？喝了孟婆湯後，是否還願意再次遇見那些上輩子的至親之人？《孟婆客棧：冥星雙飛俠》其實是唐美雲想要寫給母親的一封信，她也提到期待透過這個故事，帶領觀眾在笑聲中面對人生的遺憾，找到共感與共鳴。首演轟動高雄．觀眾讚譽不斷唐美雲強調，雖有先前舞臺劇與電視版的基礎，但全劇除了「孟婆客棧」這四個字一樣以外，其它都是全新的，無論觀眾是否有看過先前版本，都可以得到截然不同的體驗。本作於今年九月於高雄首演後，現場觀眾無不讚賞，紛紛表示：「太過癮了！這絕對是面面俱到的高水準作品」、「故事打動人心，適合闔家觀賞」、「馬上再購買了臺北場的票！」而經歷一次正式演出後，演員們對角色有了較深的理解與詮釋，默契愈加深厚，同時與導演、編劇進行更深入的交流，持續為好戲打磨細節，力求呈現更精緻的演出。幕前幕後黃金組合．古今交錯的武俠奇幻之旅《孟婆客棧：冥星雙飛俠》由傳藝金曲獎雙金編導組合戴君芳、陳健星再度聯手，更有電影名導侯孝賢御用藝術指導黃文英操刀服裝設計，將歌仔戲傳統服裝的華麗與現代時尚美學結合，演員蔡振南形容，每一件戲服都是經過考究的精緻私人訂製款，觀眾在觀演期間可以細細觀察與品味。故事延續電視劇背景設定，冥界「孟婆客棧」專門接待那些心懷遺憾、不願轉世的亡者，為他們實現最後的心願。新任客棧老闆萬千帆（唐美雲飾演）意外穿越進一本武俠小說中，變身為俠客青冥，與女扮男裝的師妹流星在武林中行俠仗義，過程充滿驚險與爆笑，同時帶出與親情羈絆的深刻情感。卡司不僅有歌仔戲金三角唐美雲、許秀年、小咪，還有蔡振南、方馨、許富凱、方宥心四位電視劇原班人馬及國光劇團唐文華跨界加入，豪華陣容將在180分鐘內，伴隨觀眾流連古今。