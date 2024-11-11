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中國「三無漁船」今年2月14日闖金門海域，翻覆釀兩死，海巡署疑未全程蒐證錄影引發爭議。監察院立案調查，日前審議通過糾正案及調查報告，直指海巡署在取締過程中明確違反「海岸巡防機關海域執法作業規範」等諸多規範，有重大違失，導致翻船事件事實難以還原，正當執法反遭挑戰，監察院認有重大違失予以糾正。監察院指出，海巡署今年2月14日在金門海域取締三無船越界過程，發生漁船翻覆事故，因疑未全程蒐證錄影而引發責任釐清爭議。監察委員賴鼎銘、郭文東及浦忠成立案調查，監察院內政及族群委員會於11月7日審議通過糾正案及調查報告，指出海巡署在取締過程中明確違反「海岸巡防機關海域執法作業規範」等諸多規範，核有重大違失。賴鼎銘、郭文東及浦忠成指出，「海岸巡防機關海域執法作業規範」、「岸、海聯合勤務巡防區指揮部勤指中心實施計畫」及「海岸巡防機關狀況通報作業程序」對於全程蒐證及通報都有明文規定，但海巡署於本案卻沒有確實進行錄影蒐證及通報，已明顯違反多項規定；此外調查也發現本案CP艇是單獨執勤，未遵循子母艇共勤原則；調查委員指出海巡署在管理層面難辭其咎，導致本案責任無法釐清、事實難以還原、正當執法反遭挑戰，監察院依法糾正海巡署。監委進一步調查發現，海巡署當初採購CP艇時，每艇配有4具密錄器，惟111年行政院檢討汰換大陸廠牌產品時予以封存而未及時籌補，形成蒐證裝備空窗，而該署配賦之手持錄影機不適用於海上緊追，導致值勤人員根本無從落實執法作業規範，陷第一線執法同仁於危安風險之中，亦有違失。此外，本案值勤同仁未以無線電進行通報雖有其疏失，但經查海巡署相關通報規定散見於諸多規範之中，實務上不易落實執行，該署對通報作業相關規定之可行性宜予通盤檢討。調查委員補充，金門地檢署雖對本案已於8月15日為不起訴處分，惟海巡署處於兩岸灰色衝突的第一線，實應積極檢討規定、基層裝備及紀律等等行政層面問題，俾降低執法爭議以維護國家安全及主權。