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▲陶喆認為3小時的演唱會就像馬拉松，配速很重要。（圖／記者李政龍攝）

▲陶喆笑說自己也喜歡在飆高音的時候頑皮一下，很喜歡現場帶來不一樣的表演。（圖／記者李政龍攝）

陶喆11月9日、10日帶著「𝐒𝐨𝐮𝐥 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐈𝐈演唱會」回歸小巨蛋，2天唱好唱滿，順利落幕，雖然第二天一度發生麥克風消音的意外，不過陶喆絲毫不緊張，完美化解危機。而在慶功記者會上，他還被問到是否因為老婆Penny在場，因此沒有唱〈Melody〉，他解釋其實背後有很多原因要考量，所以才沒唱。而唱完2場演出，陶喆在演唱會尾聲，也向粉絲宣告「明年見」，透露接下來想往戶外走，而被問到是否要前進大巨蛋，他則笑說「大巨蛋先讓杰倫挑戰！」陶喆表示，這次演唱會幾乎是3小時唱好唱滿，很少有休息時間，他覺得唱起來就像馬拉松一樣，「配速很重要！」不過被拱再唱2場，他則笑說要問主辦方，但也分享自己曾經在北京和南京都挑戰過連續3場演出，覺得這樣就夠了，「也算自己的挑戰，沒什麼要去證明的，就是這麼多歌想唱」，但認為還是要注重演唱會的內容品質。這次演唱會上，陶喆沒有唱〈Melody〉，被問到背後原因，他表示這沒有絕對，就是每場歌單安排不同，像是第一天唱了〈似曾相識〉，但第二天就改唱其他歌曲，自己在其他地方也有唱過〈Melody〉，每次都有不同的歌，他覺得這樣也很好。陶喆也透露，演唱會結束後，老婆Penny沒有特別鼓勵，雙方還是照常生活，「這樣也挺好的」，覺得就是平常心。被問到在演唱會上喊話明年要往戶外走，陶喆則說，很感謝這次有舊朋友和新朋友的支持，謝謝大家給他能量，不過如果要往戶外走，就要擔心天氣和體力問題，至於場地則需要再看看，但基本上人數至少都是2萬起跳。而提到是否考慮大巨蛋，陶喆則不急著攻上台北大巨蛋，笑說「先讓杰倫挑戰，杰倫加油！」陶喆第二天演唱到〈愛我還是他〉時，麥克風一度沒有聲音，他當下緊急喊卡，也向歌迷說「當作剛剛沒發生過」，再次重新演出，他表示「我覺得最好看的現場，不是都是完美的，要有缺陷，怎麼救回、應對」，在飆高音時他自己也喜歡調皮一下，但他認為「這就是現場！」