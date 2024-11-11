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美國大選塵埃落定，機構法人普遍看好美股及台股年底可望創高峰，台股ETF投資人數激漲，根據最新數據指出，65檔台股ETF投資人突破千萬人大關，共計高達到1001萬9802人，有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878）穩坐股民最多的寶座，單檔包辦146萬人。觀察市場投資人數最多的前五檔台股ETF，分別是00878的146萬人、0056的120萬人、00919的101萬人，以及00929的93萬人，00940的88人，五檔合計就有550萬人，包辦了超過一半的台股ETF市場。其中00878單周人數增加11992最多，0056和00919也各增加了3245和6712人，但00919不增反減少4218人、00940更是掉隊5593位股民，人氣王由00878領先各檔ETF。00878將於11月18日除息，15為最後買進日，第4季配息0.55元，年化配息率超過9%，今年以來歷次配息穩定上升。00878最新前十大成分股為聯發科5.14%、聯詠4.54%、可成4.24%、國泰金3.92%、廣達3.81%、日月光投控3.75%、仁寶3.62%、富邦金3.59%、光寶科3.50%、微星3.49%。今年來台股ETF人數增加394.9萬人，單檔來看，新成立的00940元大台灣價值高息人數88.6萬最多，若以淨增加人數來看則是00919群益台灣精選高息ETF增加58.5萬人最具人氣。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，隨著美國大選結束，新任總統川普後續的相關政策將對總體經濟及產業產生影響，考量2025年台股企業獲利預估仍可持續往上成長，搭配較寬鬆的資金環境，預期台股指數在2025年可望延續多頭格局。故隨著選舉的不確定因素排除後，股市將回歸基本面，且後續進入財報空窗期，作夢行情發酵機會大，指數有望持續往上攻堅。他指出，AI是全球科技發展領頭羊，相關應用逐步兌現，國際大廠也相繼釋出獨家訂單，大幅增加未來2年擴產計畫的可行性，台灣相關科技廠商也跟著受惠，包括晶片設計、先進製造與封裝、伺服器等商機可期，也令科技企業的獲利成長性與股價、配息配發能力可期，表現值得留意。