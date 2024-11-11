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Green老毛病又犯了！金州勇士今（11）日出戰西區頭號強敵奧克拉荷馬雷霆，勇士前3節打完就已經領先28分，不過決勝節卻遭到雷霆隊猛攻勇士本場出戰雷霆的比賽，陣中球星Stephen Curry爆發砍分，單場外線共13投7中，攻下36分、7助攻、5籃板，前3節打完就取得近30分領先，但在第四節換上替補戰力後，被雷霆發起反攻。在終場結束前4分多鐘，在Shai Gilgeous-Alexander罰球得手後，又靠著Alex Caruso的抄截灌籃得分，讓比分縮小到只有6分差，好在勇士最終仍拿下勝利，但Draymond Green的這次犯規帶給勇士不小的危機。儘管如此，Draymond Green的老毛病似乎依然無解，成為勇士在關鍵時刻的未爆彈。和他合作長達超過10年的總教練Steve Kerr，去年季末就曾接受訪問，談到季初無限期禁賽一事，Steve Kerr坦言自己已原諒他了。並說道：「