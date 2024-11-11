Green老毛病又犯了！金州勇士今（11）日出戰西區頭號強敵奧克拉荷馬雷霆，勇士前3節打完就已經領先28分，不過決勝節卻遭到雷霆隊猛攻，且當家前鋒Draymond Green在關鍵時刻，和Lu Dort發生肢體衝突，奮力用手臂賞了對手一巴掌，經裁判重新審查後，被吹判技術犯規，隨後分差一度被縮小到只有6分，形同勇士陣中的未爆彈。
決勝節出現變數 關鍵犯規險被反超
勇士本場出戰雷霆的比賽，陣中球星Stephen Curry爆發砍分，單場外線共13投7中，攻下36分、7助攻、5籃板，前3節打完就取得近30分領先，但在第四節換上替補戰力後，被雷霆發起反攻。
在終場結束前4分多鐘，雷霆的Lu Dort和Draymond Green在1次回防的卡位中發生肢體衝突，先是Lu Dort身體左傾試圖卡住Draymond Green，並用左手阻擋他，結果抵達前場時，Draymond Green突然高高抬起右臂，奮力朝他臉部打去。
最終經過裁判檢視畫面後，Lu Dort被判罰犯規在先，但Draymond Green也吞下1次技術犯規。在Shai Gilgeous-Alexander罰球得手後，又靠著Alex Caruso的抄截灌籃得分，讓比分縮小到只有6分差，好在勇士最終仍拿下勝利，但Draymond Green的這次犯規帶給勇士不小的危機。
勇士不可或缺戰力 Kerr拿Green沒轍
儘管如此，Draymond Green的老毛病似乎依然無解，成為勇士在關鍵時刻的未爆彈。和他合作長達超過10年的總教練Steve Kerr，去年季末就曾接受訪問，談到季初無限期禁賽一事，Steve Kerr坦言自己已原諒他了。
並說道：「他做出了傷害球隊、不明智的決定。所以你如何調和這一切呢？這真的很困難，如果我們認為他不值得，那麼我們早就不再需要他了。」
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勇士本場出戰雷霆的比賽，陣中球星Stephen Curry爆發砍分，單場外線共13投7中，攻下36分、7助攻、5籃板，前3節打完就取得近30分領先，但在第四節換上替補戰力後，被雷霆發起反攻。
在終場結束前4分多鐘，雷霆的Lu Dort和Draymond Green在1次回防的卡位中發生肢體衝突，先是Lu Dort身體左傾試圖卡住Draymond Green，並用左手阻擋他，結果抵達前場時，Draymond Green突然高高抬起右臂，奮力朝他臉部打去。
最終經過裁判檢視畫面後，Lu Dort被判罰犯規在先，但Draymond Green也吞下1次技術犯規。在Shai Gilgeous-Alexander罰球得手後，又靠著Alex Caruso的抄截灌籃得分，讓比分縮小到只有6分差，好在勇士最終仍拿下勝利，但Draymond Green的這次犯規帶給勇士不小的危機。
勇士不可或缺戰力 Kerr拿Green沒轍
儘管如此，Draymond Green的老毛病似乎依然無解，成為勇士在關鍵時刻的未爆彈。和他合作長達超過10年的總教練Steve Kerr，去年季末就曾接受訪問，談到季初無限期禁賽一事，Steve Kerr坦言自己已原諒他了。
並說道：「他做出了傷害球隊、不明智的決定。所以你如何調和這一切呢？這真的很困難，如果我們認為他不值得，那麼我們早就不再需要他了。」