我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士開季打出8勝2敗的成績，讓外界開始重新期待「王朝復興」的可能。當然，勇士似乎已經走過了他們的巔峰期，不過在陣容多次改組的情況下，他們依然能靠著同一套體系、小修小補，用不同、但屬性相似的人員打出相同的效果和表現，證明了Steve Kerr圍繞Stephen Curry打造的這套攻防系統的有效性。它不是一種球風，而是籃球的一種進化。這也是為什麼勇士隊助教帶著這個理念轉戰NBA其他球隊，也都帶出不錯成績的原因。Buddy Hield來到勇士前，就已經是聯盟中有名的射手了，但他今年開季的表現依然驚豔了全聯盟；De'Anthony Melton傷癒復出仍然好用，今晚對雷霆拿到19分10籃板，牽制SGA，在勇士體系中完美扮演後場藍領；Andrew Wiggins從讓人失望的灰狼少主，搖身一變成為總冠軍要角．．等等等，同樣的故事還有很多。這就是勇士體系的魅力之處：數以百計的黃金配角，在球隊冠軍歷程中發揮著作用，勇士給了他們舞台和機會，並且發現了他們在其他球隊無法展現的優點，加以利用。今年季前，勇士走了Klay Thompson，漢普頓五虎只剩其二。但只要Curry和Draymond Green還在，勇士的系統就還有運轉的本錢，今年夏天的幾個優質、但不稱不上大的補強，讓他們又活了過來。勇士體系威名聯盟有口皆碑，靠著一套強調空間、轉移球和節奏的進攻體系，防守端強調換防、靈活對位，勇士憑此建立4冠王朝，同時也將現代籃球革命的火苗加速延燒到全聯盟，許多昔日助教被聘請到別隊任教，也帶出不錯的成績。近年來，金州勇士隊的助理教練在轉任其他NBA球隊總教練後，大多在新的職位上展現了不錯的成績。像是今年帶領克里夫蘭騎士隊打出11連勝的Kenny Atkinson就是昔日勇士隊首席助教，他讓上賽季季後賽進攻「便秘」的進攻活過來的方法也不神秘，就是推快節奏、加強場上空間，讓Evan Mobley多持球，從而解決投射點不足的問題；陣容不好打陣地戰，那就多打反擊。除了Atkinson之外，近年轉任國王總教練的Mike Brown，也成功幫助球隊再次打進到季後賽。他對Sabonis的使用方式，勇士人應該都不會陌生。要記得他在騎士時期可是被認為是進攻端保守不知變通、靠防守立足聯盟的，可見在Kerr手下任教的這段期間，也從後者這學到不少東西。🏀Alvin Gentry：曾於2014-15賽季在勇士隊擔任助理教練，並協助球隊奪得總冠軍。隨後他被任命為紐奧良鵜鶘隊總教練。在鵜鶘隊期間，他帶領球隊打入2018年季後賽，並成功闖入第二輪。儘管Gentry之後因成績不穩定而離開，但他在鵜鶘隊的執教依然受到肯定。目前，他擔任沙加緬度國王的高級助理教練。🏀Luke Walton：在2015-16賽季初因Steve Kerr養傷而暫代勇士總教練職位，帶領球隊打出39勝4負的佳績。此後，他成為洛杉磯湖人總教練，並執教至2019年，雖然戰績有限，但為湖人年輕核心的成長奠定了一定基礎。之後，Walton轉任國王隊總教練，但未能率隊打進季後賽，於2021年被解僱。🏀Mike Brown：曾是勇士防守體系的重要助教，自2016年起協助球隊贏得多次總冠軍。2022年，他被國王隊聘為總教練，並於2022-23賽季帶領國王取得超出預期的成績，成功闖入季後賽，結束球隊多年無緣季後賽的紀錄。Brown在國王的執教受到極大讚賞，被認為是年輕球員發展的重要推手。🏀Will Hardy：曾是勇士助教團隊的一員，後來擔任波士頓塞爾提克助理教練，再於2022年成為猶他爵士的總教練。雖然他在爵士執教的時間較短，但在他的帶領下，爵士展現出重建的潛力，並受到球迷和管理層的肯定。這些助理教練的經歷顯示出，勇士隊的教練團不僅在球隊內部有效運作，還培養了多位能在其他球隊發揮影響力的教練。這些助教在新球隊的執教成績不一，但大部分人都展現了不錯的適應力和成長潛力。